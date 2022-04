annonse

Ble tatt på fersk gjerning fredag kveld.

Men allerede på tirsdag var mannen på ferde.

Rundt klokken 21.00 tirsdag kveld var venninnene Silje-Marie Reffelt Pedersen og Rikke Baden fra Moss på solariet, kunne Moss Avis melde på onsdag.

– Det ble veldig varmt, så vi gikk ut av solsengen. Da ser vi at det er en som strekker hånda over døra og har en mobil som han filmer oss med. Jeg begynte å skrike og ropte til Rikke at det var en som filmet oss, fortalte Silje.

Utenfor inngangen til Brun og blid møtte Silje og Rikke på en mann.

– Han hadde helt lik telefon som den vi så filme oss inne på solariet. Vi konfronterte ham, men han snakket ikke så godt norsk. Men han gikk hvert fall rett i forsvar, og mente det ikke var han og at han ikke hadde gjort noe galt, sier den tidligere Ex on the Beach-deltakeren Silje.

Fredag kveld kommer så en melding i Moss Avis om at politiet har pågrepet en mann i Moss etter melding om snikfilming i et solstudio.

– Mannen er pågrepet og ble tatt på fersk gjerning. Vi er også kjent med at det skal være snakk om flere tilfeller på solariet, hvor han har brukt en mobiltelefon, sier Jan-André Delbeck i Øst politidistrikt til Moss Avis.

Politiet er kjent med at det tidligere har vært lignende hendelser på samme sted, og de etterforsker nå om gjerningsmannen har stått for også disse tilfellene. Politiet kommer til å gjennomføre ransaking, melder NTB.

I den oppdaterte saken fredag er det ikke nevnt noe om at mannen snakket dårlig norsk.

