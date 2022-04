annonse

Israels forsvarsindustri og militære har sluppet nye videoopptak som viser en rekke tester av det nye lasersystemet.

Jerusalem Post rapporterer at demonstrasjonen ble utført av det israelske forsvarsdepartementets direktorat for forskning og utvikling (MAFAT) og våpenprodusenten Rafael Advanced Defence Systems.

Under testene, som ble utført over de siste ukene i Sør-Israel, avskjærte systemet flere droner, granater, raketter og anti-tankmissiler i en rekke forskjellige scenarier.

– Vi er i et historisk øyeblikk i våpenverdenen, sa brigadegeneral Yaniv Rotem, leder av det israelske forsvarsdepartementets administrasjon for våpenutvikling, som utviklet systemet sammen med Rafael.

– Vårt oppdrag var klart: Å vise at det fungerer før påskeferien, med alle kriteriene som vi har satt, sa la han til.

Ny æra

Rotem opplyste videre at serien med tester har tillatt Israel å gå inn i en «helt ny æra» av energibaserte våpensystemer.

– For første gang fungerer faktisk et energivåpen. Ingen i verden har vist slike evner. Staten Israel er den første som utfører et direkte laserskudd. Vi er inne i en tid med nye typer våpen – energibaserte våpen. Vi er der, sa han.

Forsvarsminister Benny Gantz er enig. Han sier at Israel har blitt et av de første landene som har lykkes med å utvikle kraftig operasjonell laserteknologi, som kan utføre avskjæringer i operasjonelle scenarier.

– Energibaserte våpen med en kraftig laser er, etter min mening, en veldig betydelig game changer. Systemet vil bidra til å fornekte kritiske fiendtlige kapasiteter på alle arenaer, sa han.

Gantz la til at for første gang noensinne et kraftig lasersystem skutt ned fjerne mål, men at det fortsatt vil ta tid før det er fullt operativt.

– Denne prestasjonen er på grunn av israelsk innovasjon, forsvarsetablissementet og industrien, som har gått sammen for å gi en paraply av sikkerhet for innbyggerne i Israel, sa han.

