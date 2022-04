annonse

Flere Twitter-aksjonærer avviser Elon Musks bud på 43 milliarder dollar for å overta hele selskapet. Men Musk sier nå også at han ikke er sikker på om han klarer å bla opp pengene som er nødvendig.

En av dem som takker nei er den saudiarabiske prinsen Alwaleed bin Talal, skriver Bloomberg.

– Jeg tror ikke tilbudet fra Elon Musk er i nærheten av den reelle verdien på Twitter med tanke på vekstpotensialet, skriver han på Twitter.

Bin Talal er en av de største aksjonærene i Twitter.

Også Ross Gerber i investeringsfirmaet Gerber Kawasaki avviser budet på 54,20 dollar per aksje. Torsdag lå sluttkursen på Twitter-aksjen på 45,08 dollar.

Musk opplyste i begynnelsen av april at han hadde kjøpt 9,1 prosent av Twitter.

Etter at han kjøpte seg inn i selskapet, kom det meldinger om at han skulle inn i styret. Men så trakk Musk seg og la heller inn et bud på hele Twitter.

Men i et intervju torsdag svarte Musk at han «ikke var sikker» på om han ville klare å kjøpe selskapet, skriver CNBC. Musk regnes som verdens rikeste mann, men verdiene er bundet opp i Tesla-aksjer. For å kjøpe Twitter, må han enten låne pengene eller selge Tesla-aksjer. Begge deler kan by på problemer.

Musk har i lang tid vært kritisk til sensur på sosiale medier, inkludert på Twitter. Mange er derfor spente på hva han vil gjøre med selskapet om han får kontroll.

