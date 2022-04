annonse

Det er påske i Norge.

Påsken markerer kort sagt kristendommens kanskje viktigste hendelse:

At Jesus døde for menneskenes synder, for senere å gjenoppstå fra de døde. Det var her en blant annet la grunnlaget for nattverd og det er herifra en har hentet korset som symbol for religionen.

Vedlagt er en tegnefilm fra Norsk Luthersk Misjonssamband som beskriver Jesus død og hans oppstandelse.

God påske!

