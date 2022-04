annonse

annonse

Anklagene har fått ny betydning i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina, som Polen har motsatt seg hardt.

En polsk spesialkommisjon opprettet for å etterforske dødsfallet til Polens tidligere president Lech Kaczynski, som døde i 2010 etter en mystisk flyulykke, har beskyldt Russland for å sabotere flyturen som en del av et attentat, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den siste kommisjonsrapporten, som ble utgitt mandag, påstår at russiske operatører plantet eksplosiver ombord på Tupolev Tu-154M-flyet, som førte til at det styrtet 10. april 2010 utenfor den russiske byen Smolensk. Flyulykken krevde livet til 96 personer, inkludert Kaczynski, hans kone, samt en rekke andre høytstående polske embetspersoner og militære ledere.

Antoni Macierewicz, som fungerte som Polens forsvarsminister fra 2015 til han ble utnevnt til å lede kommisjonen i 2018, hevder at krasjet kom som en konsekvens av en «ulovlig innblanding fra russisk side»:

– Det viktigste og ubestridelige beviset på innblandingen var en eksplosjon i venstre vinge, etterfulgt av en eksplosjon i flyets sentrum, sa han.

Macierewicz benektet at de dårlige værforholdene om morgenen 10. april hadde spilt en rolle i hendelsen, og viste til flyets gode tilstand og erfaringene til begge pilotene. Tidligere etterforskninger i Polen og Russland hadde konkludert med at menneskelige feil forårsaket av tett tåke, samt mangel på moderne radarutstyr ombord på Tu-154M, hadde resultert i krasjet.

annonse

Ikke første gang

Anklagene i mandagens rapport er ikke første gang at Polen har anklaget Russland for å være ansvarlig for flyulykken. Polske nasjonalistiske politikere har lenge hevdet at Kreml, som var sterkt imot Kaczynskis konservative regjering, hadde forsøkt å myrde ham, og mange har fremhevet Russlands avslag på å returnere flyet for inspeksjon som et bevis på påstandene.

Disse poengene har blitt gjentatt av Polens visestatsminister, Jaroslaw Kaczynski, Lechs tvillingbror, som leder det regjerende partiet «Lov og rettferdighet» (PiS), som de to brødrene grunnla sammen i 2001.

Påstandene har imidlertid fått ny betydning i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina, som Polen har motsatt seg hardt, gjennom blant annet militær hjelp til Ukrainas væpnede styrker.

Kritikere av Kaczynskis regjering har imidlertid antydet at anklagene mot Russland er ment for å øke den politiske støtten til PiS – som har blitt anklaget for å føre en illiberal og autoritær politikk – i forkant av Polens neste valg i 2023.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474