annonse

annonse

Vladislav Surkov, oppfant «putinismen» og har vært sentral i planleggingen av Ukraina-krigen, er nå satt i husarrest.

Saken er påståtte underslag av 5 milliarder dollar for å skape et «undercover» etterretningsnettverk i Ukraina, skriver Daily Mail.

Surkov var i mange år nestsjef i Putins presidentadministrasjon, har også vært visestatsminister og regnes som en nøkkelmann i utformingen av Kremls politikk.

Surkov, er sett på som avgjørende for Putins langvarige valgsuksess.

57-åringen er en tidligere Kreml-insider, og nylig en Putin-mann i Ukraina.

Les også: En tenkende kommunist (+)

annonse

– Surkov har hatt en viktig rolle. Han har vært lenken i forberedelsene til krigen opp mot Kreml. Vi vet at i minst ett år har den russiske sikkerhetstjenesten vært aktive i Ukraina for å verve agenter og verve politisk interessante personer som sitter på innflytelsesrike poster. Da krigen startet, så viste det seg at de ikke hadde gjort jobben. Samtidig som pengene var borte. Det fantes ikke de interne strukturene i Ukraina som skulle gjøre en maktovertagelse lett. Dette skulle disse personene ha stått for. Pågripelsene må ses i den konteksten, skriver VG.

Putin sies å være rasende over etterretningssvikt i Ukraina etter store investeringer over mange år for å sikre russisk støtte på viktige steder.

Det russiske avisen Buninskaya Alleya rapporterte: «Stadig flere kilder rapporterer at Vladislav Surkov er i husarrest.

Det var Surkov som var representant for den russiske presidenten i Ukraina.

Surkov var tidligere nestleder i den russiske presidentadministrasjonen fra 1999 til 2011.

Les også: Forsikringsselskap varsler «økt bærekraft» – vil nekte deg nye bildeler (+)



Surkov har blitt kalt Putins «viktigste ideolog», og utviklet begrepet «suverent demokrati» som en «maske» for autoritært styre. Han tok til orde for behovet for å forsvare russere utenfor fedrelandets grenser, en nøkkelperson i Putins annektering av Krim og Donbas.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474