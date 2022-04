annonse

Det ville ikke forundre meg om dette blir president Volodymyr Zelenskyjs ettermæle.

At historiens dom blir hard er hevet over tvil. Selvsagt skulle han tatt initiativet til forhandlinger med Putin da han så at det bar mot full krig. I stedet valgte han å ofre land og folk. Han har tiltatt seg en verdensrolle og oppsøker alt av organisasjoner og nasjonalforsamlinger, der han fremfører sitt budskap lavmælt og overbevisende, en skuespiller verdig.

Helst skulle han visst ha ledet en verdenskrig. Men når Vesten avslo flystøtte ble ønsket straks alt av tyngre våpen, for på den måten å få mer fart på krigen. Og det virker ikke å være nei i NATOS munn. Hans aktivitet i alle land bidrar nok sterkt til den halsløse opprustning og evig kalde krig som er forestående.

Alle vestens land lar seg da også blende og innfrir alt han ber om. Og bedre anledning til å straffe Russland får man ikke. La gå at sanksjonene går ut over hele verden. Ingen vestlige land har forsøkt å snakke den ukrainske presidenten til fornuft, og be ham erklære slutt på krigen. Presidenten er så besnæret av sin hovedrolle at han ikke kan la det gå innover seg at store deler av landet blir lagt i ruiner og at nesten fem millioner alt har flyktet.

Så får fredsforhandlingene inngå i regien, og være en del av skuespillet. Den personlige æren betyr alt. At alle Ukrainas barn er livredde «får så være». Og at det snart ikke er kvinner og barn igjen. Det mest bisarre i hele tragedien, når en fredsavtale før eller siden inngås, er at den vil være hardere for Ukraina enn om den hadde blitt inngått på krigens terskel.

Så herr president, si stopp, redd stumpene og vinn verdens ekte respekt.

