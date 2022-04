annonse

Det går mot en nervepirrende serieavslutning for norske spillere i de fem beste fotballigaene i Europa. Nesten halvparten av dem ligger an til nedrykk.

Det er 25 norske fotballherrer som spiller i de fem største ligaene (England, Spania, Italia, Frankrike og Tyskland).

Ti av dem sliter og er under «streken»: Joshua King (Watford), Mathias Normann (Norwich), Stefan Strandberg og Emil Bohinen (Salernitana), Dennis Johnsen (Venezia), Leo Skiri Østigård (Genoa), Stian Gregersen (Bordeaux), Håvard Nielsen (Greuther Fürth), Rune Almenning Jarstein og Fredrik Bjørkan (Hertha Berlin).

Seks av dem har vært figurert i landslagssjef Ståle Solbakkens siste tropper. Flere er på lån, og andre må også trolig se seg om etter en ny klubb om laget går en etasje ned i seriesystemet.

– Det blir mange nordmenn på flyttefot i sommer, sier Simen Stamsø-Møller til NTB.

Han er fotballekspert og kommentator i TV 2.

Bournemouth-retur?

– I tillegg til alle disse kan sånne som Sander Berge (Sheffield United), hvis det ikke blir opprykk, og Kristian Thorstvedt (Genk), være aktuelle for spill i en topp fem-liga, sier han.

I Premier League er Joshua Kings Watford nest sist med 22 poeng. Opp til trygg plass er det seks poeng med sju kamper igjen å spille. Han har kontrakt til sommeren 2023.

Denne sesongen har spissen startet 24 kamper. Det er blitt fem mål og tre målgivende pasninger. Den etter hvert erfarne spissen scoret 16 mål for Bournemouth i 2016/17-sesongen.

– King har et godt renommé i England, men etter fylte 30 og et par nedrykk synker verdien og omdømmet. Det ideelle hadde kanskje vært en retur til Bournemouth, dersom de rykker opp. Ellers tror jeg hans kvaliteter hadde passet godt i et middels pluss lag i Spania eller Italia, mener Stamsø-Møller.

Attraktiv Normann

For lånespiller Normann i Norwich ser det enda mørkere ut med ett poeng mindre og jumboplass.

– Norwich er nesten nede allerede. Det vil være et av tidenes escape-sjokk dersom de holder seg. Watford har vært såpass elendige på hjemmebane at de også er på god vei mot et fortjent nedrykk. Burnley like foran har det enkleste programmet, og Everton skal klare å holde de to nederste unna, er Stamsø-Møllers analyse.

TV 2-eksperten tror Normann – som har en fortid i Brighton, men ingen kamper for klubben – kan bli værende på det øverste nivået. Han er på lån fra russiske Rostov, men har uttalt at han ønsker seg vekk.

– Han er nok den mest attraktive på dette Norwich-laget. Han bør ha gode muligheter til å bite seg fast i Premier League. Det er faktisk nå han burde gått til Brighton, for der kunne han spilt seg inn på laget. Det finnes helt sikkert andre lag i det sjiktet som har Normann på blokka.

– Hertha hjelpeløse

I Tyskland ser det ikke lovende ut for Hertha Berlin. Tidligere Bodø/Glimt-spiller Fredrik Bjørkan gikk dit og ble lagkamerat med keeper Rune Almenning Jarstein i januar. Hovedstadsklubben har slitt den siste tiden og er under streken med kun én seier de tolv siste kampene.

– Hertha kan fort rykke ned. De var helt hjelpeløse mot Union i helgen (1-4-tap). Hertha er heldig som har mange av de andre nedrykkslagene i innbyrdes kamper framover, sier Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet til NTB.

Han følger tysk fotball tett.

– Hertha har i mine øyne den beste stallen av lagene i bunnen, men så mye har gått galt denne sesongen, og jeg tror ikke ansettelsen av Felix Magath kommer til å hjelpe dem.

Håvard Nielsens Greuther Fürth synes å være fortapte med elleve poeng opp til fornyet kontrakt i toppdivisjonen.

– Nærmere enn noen gang

I Italia er nyopprykkede Salernitana med Emil Bohinen og Stefan Strandberg ni poeng bak trygg grunn. Landslagsstopper Strandbergs kontrakt går ut i sommer med opsjon på ett ekstra år.

Brightons lånespiller Leo Skiri Østigård og hans Genoa er tre poeng bak Cagliari på 17.-plassen.

– Østigård er nærmere Premier League-spill enn noen gang. Hvis han kan utvikle seg enda litt mer med ballen i føttene, er han absolutt en mann for engelsk toppdivisjon, sier Stamsø-Møller.

Dennis Johnsen er på like mange poeng som Genoa og kjemper innbitt for en ny sesong i Serie A.

I Frankrike er Stian Gregersen og Bordeaux ett poeng bak kvalifiseringsplassen. Den tidligere Molde-spilleren har spilt 23 av 31 kamper denne sesongen.

