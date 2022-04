annonse

annonse

– En skam for svensk politi, sier en politimann.

Så langt er 16 politifolk skadd i Sverige i opptøyene der innvandrerungdom med muslimsk bakgrunn tyr til vold som reaksjon på koranbrenning.

Demonstranter har angrepet politiet med steinkasting og fyrverkeri. Politibiler er satt fyr på, og også kapret. I Örebro tok demonstranter over en politibil og kjørte rundt med den før de satte fyr på bilen.

annonse

Den svenske frilansjournalisten Joakim Lamotte har vært i kontakt med flere politifolk som var utkommandert for å gjenopprette orden i Linköpings og Norrköpings innvandrertette områder i forbindelse med opptøyene der torsdag etter at den dansk-svenske politikeren Rasmus Paludan varslet at han skulle holde en islamkritisk demonstrasjon der han ville brenne Koranen, melder Samnytt.

Politibetjentene retter hard kritikk mot ledelsen etter at flere høytstående politioffiserer uttalte offentlig at det var i tråd med politiets retningslinjer å ikke konfrontere voldsutøverne, men heller trekke seg unna.

annonse

– Jeg synes det er helt horribelt at noen hundre mennesker med steiner skal få vinne og at vi politifolk bare skal stå på avstand og se på. Det er forferdelig at man lar disse forstadsgjengene vinne og trampe på svensk politi. Det som skjedde var en skam for svensk politi og jeg har mange, om ikke alle, kolleger som er så sinte og skuffet over at vi ikke fikk gjøre noe, sier en av politimennene til Lamotte.

– Vi fra forsterkningen var på plass i ettertid men har ikke fått gjøre noenting. Vi har bare fått stå på en parkering og vente med noen hundre andre politifolk, sier en annen.

Svensk allmenhet har også reagert kraftig på politiets håndtering av opptøyene. I en uttalelse på politiets nettsider prøver rikspolitisjef Anders Thornberg å dempe gemyttene.

– Det som hendte i Linköping og Norrköping er fullstendig forkastelig og kommer aldri til å aksepteres. … Vi lever i et demokratisk samfunn og en av politiets viktigste oppgaver er å sørge for at mennesker kan anvende sine grunnlovsfestede rettigheter til å demonstrere og uttrykke sin mening. Politiet skal ikke velge hvem som har den retten men alltid gripe inn om forbrytelser skjer. Å gå løs på politiet og politiets utstyr er et angrep på både rettsstaten og demokratiet. Vi skal gjøre vårt ytterste for å rettsforfølge de som var innblandet i både opptøyene og skadeverket, sier han.

Til Aftonbladet beskriver Tomas Stjernfeldt, som er nestleder i det svenske politiforbundet, politiets innsats som mislykket.

– Det er klart det er mislykket når vi har ganske mange skadede kolleger. Dette er spørsmål om ytringsfrihet som vi ikke har klart å opprettholde, sier Tomas Stjernfeldt.

Flere retter nå kritikk mot at politiet i Sverige ikke har nok ressurser, melder Aftenposten.

– Slik det har utviklet seg kan vi ikke være fornøyde. Og jeg vet at våre politifolk er spesielt frustrerte over at de er blitt angrepet når de har forsøkt å opprettholde ytringsfriheten, sier han.

annonse

Stjernfeldt sier han ble frustrert da han hørte hva som skjedde med kollegene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474