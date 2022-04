annonse

annonse

Den russiske invasjonen av Ukraina knuser den kinesiske oppfatningen om overlegen russisk militærmakt.

Sun Zhe, direktør for den prestisjefylte tenketanken Tsinghuas senter for relasjoner mellom USA og Kina, har skrevet en kronikk om de strategiske implikasjonene av krigen i Ukraina for Beijing i den kinesiske avisen Aisixiang. Han mener at den russiske invasjonen vil ha minst fire direkte effekter på verdensordenen.

Sun fastslår innledningsvis at «den populære oppfatningen om et stigende øst og et synkende vest», som har vokst frem i Kina over de siste årene, nå i stor grad har blitt avkreftet. For det første, «reiser ikke utviklingsland seg sammen» for å utfordre den nåværende verdensorden. Utviklingslandenes vilje til å samarbeide kollektivt har faktisk blitt mindre over de siste årene.

Videre har mange av utviklingslandene som har steget til prominens over de siste årene ikke bare slitt med å finne en bærekraftig utviklingsvei, men i visse tilfeller også sett utviklingen gå i revers. Tre av frem BRICS-land – Russland, Sør-Afrika og Brasil – har for eksempel sett sin relative makt falle markant over de siste årene.

Sun argumenterer også med at den russiske invasjonen vil få konsekvenser for økonomisk globalisering og liberale politiske institusjoners innflytelse på verdensordenen. Krigen vil føre til en «intensivering av økonomisk frakopling» internasjonalt, «mindre fred globalt» og fortsatt tilbakegang for FNs relevans verden rundt.

Avslutningsvis spår Sun at Russlands innflytelse som en viktig aktør på verdenspolitikken gradvis vil avta fremover – til det punktet hvor Moskva vil bli eliminert helt fra den globale stormaktskonkurransen. I takt med at russisk makt minker, forutser den prominente eksperten at Kina og USA kommer til å spille en enda større rolle i internasjonal politikk.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474