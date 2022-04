annonse

annonse

Unge velgere i Frankrike trekker mot Marine Le Pen på høyresiden.

Amerikanske CNBC peker på en måling gjennomført av Ipsos, der det fremgår at franske velgere mellom 18 og 24 år trekker mest mot kandidaten Le Pen på høyresiden, og mot Jean-Luc Melenchon på venstre fløy.

Le Pens politikk, som blant annet innebærer fjerning av inntektsskatt for de under 30, samt innføring av offentlige lån for å gjøre det enklere for unge å skaffe seg egen leilighet, har altså gitt resultater.

Men det er ingenting nytt at Le Pen er populær blant de unge – hun var nemlig også de unges favoritt ved forrige presidentvalg.

– Le Pen har fokusert veldig på de unge, og har vært veldig opptatt av kjøpekraft og den økonomiske situasjonen, sier Pernille Rieker, ekspert på Frankrike og forsker ved NUPI, til NRK.

Les også: Resett intervjuer indisk Kina-ekspert: – Beijing ønsker å eksportere sin styringsmodell til verden (+)

annonse

Overrasker

George Chabert, som er professor i fransk historie ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU, er forbauset over hvor mye Le Pen har appellert til unge.

– Jeg vet hun appellerer til arbeiderklassen, men det har overrasket meg at hun appellerer så mye til unge, sier han til den norske statskanalen.

Han tror også at Le Pen har bedre sjanser til å vinne i presidentvalgets andre runde, som finner sted 24. april, enn mange ser for seg.

– Jeg føler dekningen har vært litt vel snill mot Macron i Norge. Nordmenn forstår ikke i hvilken grad Macron er mislikt. Han oppfattes som de rikes president, forklarer Chabert.

«Ytre høyre»

NRK omtaler Marine Le Pen konsekvent som om hun tilhører ytre høyre. Dette til tross for at Le Pen har gått langt for å distansere seg og sitt parti fra nettopp ytre høyre, blant annet ved å ekskludere Le Pens egen far for antisemittiske uttalelser, og ved å gå inn for en mer sosialliberal profil overfor seksuelle minoriteter og kvinner. Det er uklart hvordan ytre høyre defineres i denne sammenhengen.

Britiske BBC har laget en gjennomgang av Marine Le Pens politikk og hvorvidt denne kan kobles til ytre høyre.

Le Pen har imidlertid blitt sterkt kritisert for å være for Putin-vennlig. Hun har hatt tette bånd til den russiske presidenten, men har moderert seg etter den uprovoserte invasjonen av Ukraina. Likevel er det mange som mener hun kunne ha vært tydeligere i sin fordømmelse av Putins regime og krigføringen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474