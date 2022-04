annonse

annonse

Styret i Twitter har enstemmig vedtatt en plan som skal hindre Tesla-sjef Elon Musk i å kjøpe selskapet.

Fredag ble det kjent at flere Twitter-aksjonærer avviste Musks bud på 43 milliarder dollar, tilsvarende 378 milliarder kroner, for å overta hele selskapet.

Det ferske styrevedtaket gjør det mulig for Twitters aksjeeiere, unntatt Musk, å kjøpe flere aksjer med rabatt. Slik blir Musks andel av selskapet vannet ut, noe som gjør det vanskeligere for ham å skaffe nok aksjonærstemmer for en overtakelse, skriver NTB.

Planen omtales som en giftpille og er den siste vendingen for å hindre Musk sitt forsøk på å overta Twitter.

Les også: Elon Musk ikke inn i Twitter-styret

Twitter sier planen reduserer muligheten for at én person kan skaffe seg kontroll over selskapet uten å betale aksjonærene ekstra eller gi styret mer tid til å vurdere tilbudet.

annonse

Musk har kjøpt 9,1 prosent av Twitter og han vil gjøre tjenesten reklamefri. Rundt 90 prosent av selskapets inntekter i fjor kom fra annonser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474