Pål Steigan var partileder i AKP-ml og med på å etablere det som i dag er Rødt. Men nå har en ny generasjon tatt over og de fornekter de gamle kommunistene.

– Jeg får nå mange spørsmål fra medlemmer om Rødt har noe med bloggen til Pål Steigan å gjøre. Svaret er nei, skriver Seher Aydar i Dagbladet.

Aydar mener Steigan ikke hører hjemme i det partiet han selv grunnla:

– Rødt er et politisk prosjekt som bygger på grunnverdiene likeverd, frihet, solidaritet og fellesskap. Pål Steigan har et personlig prosjekt om å skaffe seg en følgerskare, skriver hun.

Aydar sitter på Stortinget for Rødt. Hun mener Steigans metode er å innta det til enhver tid mest kontrære standpunktet, noe som får flere triste og reaksjonære utslag.

– Når de fleste ser at vi står midt i en helsefarlig pandemi, skriver Steigan at pandemien er noe superkapitalistene og vår egen overklasse har funnet på for å stenge ned produksjonen og frata folk rettigheter og levestandard, skriver hun, og legger til:

– Hvis Steigan kan få flere følgere av å lefle med ytre høyre, så går han ikke av veien for det. Antirasister og innvandrere blir skrevet om på negativt lada vis, og ordet «kulturmarxisme» brukes på redaktør-plass.

Hun sier at artiklene til Steigan.no blir delt av Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen og andre likesinnede. Han distanserer seg tilsynelatende ikke fra rasistiske eller fascistiske lesere, og motsier heller ikke rasistiske kommentarer i kommentarfeltene.

– Dette selvpromoteringsopplegget er selvsagt noe grunnleggende annet enn Rødts politiske prosjekt. Vi er et antirasistisk parti som kjemper mot alle former for diskriminering. Og vi advarer mot normalisering av rasistiske holdninger som følge av at rasistiske stemmer får en stadig større plattform.

– Derfor oppfordrer jeg de ytterst få i Rødt som har eierinteresser i bloggen om å ta et valg. Kvitt dere med aksjene. Bloggen bygger nemlig ikke det fellesskapet Rødt jobber for, tvert imot.

