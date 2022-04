annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det opprører ham at russerne har forsøkt å skremme en befolkning til lydighet og taushet, og beskriver russiske soldaters framgangsmåte i Ukraina som oppsiktsvekkende brutal.

– Det er åpenbart at russiske soldater før eller under tilbaketrekning begår massakre på ukrainske sivile i flere byer, sier Støre til Dagbladet.

– Det er så oppsiktsvekkende brutalt, og det krever at vi må treffe tiltak som ligger langt utenfor det vi normalt planlegger for. Det er en systematikk i dette, russerne har forsøkt å skremme en befolkning til lydighet og taushet. Det opprører meg, sier han.

Støre sier til avisen at vi nå må vente oss «konfrontasjon og deling av kontinentet».

– Det vi håpet at Europa skulle være i dette tiåret og framover, vil aldri bli, sier Støre, som samtidig påpeker at Norge vil få en nøkkelrolle i et nytt Europa hvor Russland har spilt seg selv ut over sidelinjen.

