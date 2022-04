annonse

Det er så mye koronavaksiner at nærmest alle land sier nei.

Richard Bergström er Sveriges vaksinekoordinator og var også mannen som organiserte Norges tilgang til vaksiner gjennom EU. Nå har verdens land – fattige som rike – mer enn nok vaksiner, sier han til TV 2.

– Det er et paradoks. Vi har et bilde i mediene og blant våre politikere om at det er veldig mange land i verden som ikke har tilgang til vaksiner, men slik er det ikke nå, sier Bergström.

Vaksinekoordinatoren sier at det er helt urealistisk at verden skal nå målet om at 70 prosent av jordas befolkning skal være vaksinert innen midten av 2022.

Bergström og ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet, John-Arne Røttingen, peker på tre årsaker til at land ikke vil ta imot flere doser:

I land som Norge er vaksinedekningen høy, i flere land for eksempel i Øst-Europa vil ikke nok folk la seg vaksinere.

