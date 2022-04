annonse

Ti personer er skutt på et kjøpesenter i Columbia i South Carolina, ifølge lokalt politi. Åtte er fraktet til sykehus, og for to er tilstanden livstruende.

Skuddofrene er i alderen 15 til 73 år. Ytterligere to personer ble skadd i forbindelse med at folk flyktet fra stedet i panikk.

– Vi har bekreftet at folk har blitt skadet under hendelsen – de mottar medisinsk hjelp, skriver politiet i en Twitter-melding.

Update: We have confirmed that people have been injured during the incident — they are receiving medical attention. The extent of injuries unknown at this time. #ColumbiaPDSC officers have been evacuating the mall and getting people to safety.

— Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 16, 2022