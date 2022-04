annonse

Mens Russland fortsetter sitt blodige angrep på Ukraina og Kina slår ned på dissens i sitt eget land, kan amerikanerne se hvor heldige vi er som har frihet og demokrati i landet vårt, skriver Rikki Schlott i New York Post.

Men noen, som slapp unna undertrykkende regimer for å komme til vårt land, frykter at USA nå er på vei i samme farlige retning som landene de etterlot seg.

Fire utenlandsfødte amerikanere har delt bekymringene sine med journalist Rikki Schlott og etter å ha overlevd autoritarisme i sine hjemland, ser de illevarslende tegn her i USA ― gruppetenkning, kanselleringskultur og unge amerikanere som favoriserer sosialisme like mye som kapitalisme.

Hør stemmene våre. Vi snakker sannheten fordi vi har opplevd det.

Som utenlandsfødt deler jeg samme bekymringene som de fire Schlott har snakket med, og opplever et land som har gradevis forandret til det nesten ugjennkjennelige. Forandringene var først ubetydelige. Mens vi levde travle dager med jobb og familie, så vi de kanskje ikke, selv om de lå og ulmet under overflaten i mange år. De kom snikende på oss, for så å dukke opp uten advarsel og spre seg som ild i tørt gress utover hele dette landstrakte landet.

Samtidig bekymrer jeg meg for mitt hjemland som jeg opplever blir mer og mer preget av gruppetenkning og en utfrysningskultur som kan ødelegge liv og levebrød hvis du ikke har de rette meningene som er bestemt av nettopp disse gruppene. Et skremmende speilbilde av akkurat det som skjer i dagens USA. Amy Phan West fra Vietnam forteller Schlott:

– Med fremveksten av sosialismen er landet vårt i startfasen av kommunismen. Det skjer ikke over natten. Først sier de at de vil ta vare på deg. Men jeg tror ikke folk forstår hvilken ringvirkninger dette vil føre til. Vil dere ha sosialisme? Tuller dere med meg?

Phan West så brutale grusomheter under oppveksten begått av kommunistpartiet Pham Van Dongs. Alle måtte adlyde regimet, og folk i landsbyen hennes ble henrettet eller begravet levende for å ha motarbeidet regjeringen. I 1985 flyktet familien og endte opp i en flyktningleir i Thailand. To og et halvt år senere fikk familien Phan asyl i Amerika, og ble tatt imot med åpne armer.

Men nå, sier Amy, som elsket friheten USA ga henne, ser hun en snikende autoritarisme basert på nedstengninger, undertrykkelse av ytringsfrihet og hykleri blant valgte ledere. Hun er spesielt opptatt av sensur.

«Hvis vi ikke følger status quo, blir vi sensurert og stilnet. Så lenge folk kan si sin mening, kan de ikke kontrolleres.»

Hun anser også politikere som driver sosialistisk politikk, som Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez, som en trussel mot USAs borgerlige friheter. Hun ønsker å gjøre en forskjell ved å stille til valg i Kongressen i Californias nye 47. distrikt. Blir hun valgt, vil hun representere et område som inkluderer Huntington Beach, samfunnet som ønsket familien hennes velkommen for 35 år siden.

«Jeg stiller fordi jeg ikke kan se en fremtid for barna mine. Det som skjedde i landet mitt som jeg flyktet fra, skjer her, og jeg vil forhindre det. Vær så snill og hør på de som slapp unna kommunismen og sosialismen. Hør stemmene våre. Vi snakker sannheten fordi vi opplevde det, og vi vet at det ikke er noe håp hvis vi går denne veien.»

«Studenter i USA forstår ikke sosialismee» sier Justo Triana som vokste opp under Fidel Castros kommunitiske regime og flyktet fra Cuba som tenåring. I 2014 fikk Trianas far asyl i USA. Fem år senere ble Triani, moren og søsteren med ham.

Tyve år gamle Justo går første året ved Syracuse University og er forferdet over å se jevnaldrende på skolen omfavne den samme ideologien som han og familien hans kjempet imot. Han er sjokkert over å høre klassekamerater flørte med autoritær politikk «som om den på en eller annen måte er himmelsk».

«Jeg har så mange nye friheter nå. Ytringsfrihet er det jeg har vært mest takknemlig for – retten til å si hva jeg vil om den cubanske eller amerikanske regjeringen.»

Han har overhørt studenter som berømmer Cubas gratis utdanning og helsehjelp, men uten å anerkjenne landets tiår med undertrykkelse. Triana bekymrer seg for hva som vil skje hvis USAs ungdom presser landet mot sosialisme.

«De ser ikke på historien. Og de spør ikke folk som har bodd på slike steder. Jeg er redd for fremtiden til USA. Jeg er redd for at disse barna vil vokse opp, få jobb, innta maktposisjoner og til slutt gjøre USA til nok et mislykket eksperiment.» Justo Triana har all grunn til å være bekymret. En sjokkerende undersøkelse fra YouGov i 2019 viste at en tredjedel av millenials (26 – 41 år) hadde et positivt syn på kommunisme. Sytti prosent ville stemme på sosialister og en femtedel mente at samfunnet ville vært bedre hvis all privat eiendom ble avskaffet. Målingen indikerete også at mange mente Donald Trump var en større trussel mot verdensfreden enn Kim Jong Un, Vladimir Putin, Xi Jingping og Nicolas Maduro.

Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez, begge selverklærte demokratiske sosialister, kan ta en del av æren for skiftet i yngre generasjoner. Og vi kan takke hovedstrømsmedia i USA (og Norge) for at mange mente Donald Trump var en større trussel mot verdensfreden enn, for eksempel, Vladimir Putin.

For dere som følger amerikansk politikk, ber jeg dere forestille dere kloner av Bernie og AOC innta maktposisjoner i Washington DC og ellers i landet. Er det noe rart Triana er bekymret for at de vil til slutt gjøre USA til nok et mislykket eksperiment. Når skal Elon Musk starte bebyggelse på Mars, spør kanskje noen.

Samuel Chu som flyttet til USA som 12-åring, ble født inn i en familie av aktivister i Hong Kong og har opplevd at Kina forsøker å frata ytringsfriheten på amerikansk jord. Faren hans, Chu Yiu-ming, var en sørlig baptistminister som hjalp demonstranter på Den himmelske freds plass. De bygde en underjordisk jernbane for å hjelpe dissidenter med å unnslippe forfølgelse, og satte opp trygge hus for politiske flyktninger hvor Chu tilbrakte mange kvelder.

«De tidlige dagene var viktige for meg for å forstå at vi må ta et standpunkt på siden av de som er mindre mektige. Vi bør være villige til å risikere oss selv for å hjelpe dem.»

Chu ble, i likhet med sin far, pastor og aktivist. Han dannet Kampanjen for Hong Kong og Hong Kong Democracy Council for å styrke støtten til byen blant amerikanske ledere og politikere. I 2020 utstedte Kina en arrestordre , og anklaget ham for å oppfordre til løsrivelse og samarbeid med fremmede makter. Men Chu lar seg ikke avskrekke.

«Jeg er en amerikansk statsborger. Det er ingenting de kan gjøre. Kom og ta meg. Jeg gjemmer meg ikke.»

Likevel bekymrer han seg for at Kinas innflytelse griper inn i vår ytringsfrihet og ser amerikanske storindustrier som er avhengige av kinesisk virksomhet og tier om grusomheter begått av KKP for profitt skyld. Som i 2019, da Houston Rockets-sjef Daryl Morey tvitret sin støtte til protester i Hong Kong. NBA tapte millioner og beskjeden til spillere og lagledelse var å holde munnen lukket. Hollywood er under lignende press fra Kina. Chu har en venn i filmbransjen som mistet jobben sin etter å ha delt et Instagram-innlegg som feiret hans aktivisme i Hong Kong.

«Dette skjer ikke bare i Hong Kong. Jeg vil at folk skal forstå at dette skjer akkurat her og akkurat nå. Det er allerede på dørstokken din.»

«Vi beveger oss tilbake i tid til USSR», sier Konstantin, som flyktet fra Sovjetunionen med konen Irian og deres fem år gamle datter i 1990 i jakten på frihet. Han hadde 270 dollar i lommen. Opplevelsen av friheten var en åpenbaring.

«Lyset tennes, og du kan se at tingene du så i mørket ikke er helt de samme som du forestilte deg dem. Det var så fargerikt, ubegrenset.»

Men nå er han bekymret for trusler mot friheten han har sett krype inn i det amerikanske samfunnet de siste 30 årene. Konstantin vokste opp i en to-roms leilighet i Moskva med sine foreldre, besteforeldre og søsken. Hans advokatmor og ingeniørfar tjente hver en standardlønn på 120 rubler i måneden. (Ca. 13 NOK i dagens penger.)

«Vi var fattige. Men alle var det. Alle hadde samme lønn, samme leilighet. Foreldrene mine var redde for meg og jeg ble fortalt at jeg ikke en gang skulle tenke på ting. Alle samtalene som fant sted på kjøkkenet måtte forbli på kjøkkenet – du kunne ikke si meningen din utenfor. Jeg begynte å innse hvor bortkastet systemet var – generasjoner av bortkastede mennesker. Uansett hva de gjorde, kunne de ikke forbedre livene sine.»

Friheten i Amerika er under angrep der ledere forteller innbyggerne hva de kan lese, skrive og tenke, sier Konstantin.

«De begrenser vår evne til å si ting, eller publisere ting. Det er til og med sensur på barnehagenivå, der de fjerner Dr. Seuss-bøker. Det å si noe som ikke stemmer overens med den «riktige» måten å si ting på koste noen jobben eller levebrødet. Vi tar små skritt mot feil samfunn. Amerika er det beste landet i sivilisasjonens historie. Den er bygget på premissene om frihet, selvstendighet og ansvar. Det bør forbli slik.»

Amerika, det forjettede land, som vi en gang kjente det og var glad i både på godt og vondt; vil , hvis utviklingen fortsetter, aldri bli det samme.

