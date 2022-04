annonse

Joe Biden er den eldste presidenten i USAs historie, og tegnene på det begynner å vise seg. Det mener i det minste kritikere, spesielt på høyresiden. Det siste eksemplet som nå går viralt på sosiale medier er fra en tale Joe Biden holdt om sitt økonomiske program på et universitet i Nord-Carolina.

På slutten av den 40 minutter lange talen snur Biden seg med høyre hånd strakt ut for et hånndtrykk, men det er ingen der. Biden stusser litt, men går deretter en sving bak podiet og ned til publikum.

På sosiale medier har det eksplodert.

– Jeg gjentar, hvor er Det hvite hus og Biden familiens rådgivere som har som jobb å fremstille ham i et godt lys? Dette er virkelig bisart, men mindre de ønsker å få ham til å fremstå som en demenspasient, skriver den republikanske politikeren Harmeet. K. Dhillon på Twitter.

I repeat, where are the White House and Biden family handlers whose job it is to make him look good? This is truly bizarre, unless they WANT him to look like a dementia patient. https://t.co/AGtTnqtxPm

— Harmeet K. Dhillon (@pnjaban) April 14, 2022