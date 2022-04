annonse

Nylig rapporterte Resett at Oslo tingrett torsdag 7. april behandlet syv fengslingsforlengelser, to varetektsfengslinger samt om videre internering relatert til utlendingsloven.

Samtlige av de personene kjennelsene Oslo avsa denne dagen, var, som artikkelen også bemerker – ikke etnisk norske.

Hverdagskriminaliteten i Oslo

Av og til, for å gi leserne et lite innblikk i hva slags kriminalitet som gjenspeiler seg i vår hovedstad, samt hva politiet og rettsvesenet daglig må hanskes med, har Resett av og til valgt å legge ut en fullstendig redegjørelse hva som egentlig foregår der ute.

Men, ikke alle tror oss. Noen mener at Resett plukker ut spesielle dager, der ikke norske etniske er overrepresentert.

I kommentarfeltet, relatert til ovennevnte artikkel om fengslinger i Oslo tinghus torsdag 7. april 2022, er det en ivrig anonym leser som bemerker følgende:

– Ble denne dagen valgt ut helt, fullstendig tilfeldig?

Eller ble den valgt ut med en helt spesiell, ond hensikt?

Feil

Det «Kjekken», som vedkommende kaller seg, her hentyder, stemmer ikke. Sett i relasjon til «Kjekken» sine bemerkninger, valgte Resett å ta for seg og gjennomgå Oslo tingrett sine fengslingskjennelser dagen derpå, fredag 8. april 2022.

Fire fengslingsforlengelser, to førstegangsfengslinger samt to re-interneringer i henhold til utlendingsloven.

Fengslingsforlengelse

Mann (62) fra Somalia. Han ble pågrepet i begynnelsen av mars 2022, siktet for grov omsorgsunndragelse.

Tingrettsdommer, Terese Smith Ulseth, var enig i påtalemyndighetens ønske om fortsatt fengsling i inntil fire uker, men ikke utover 6. mai 2022.

Til tross for at den det her gjelder er norsk statsborger, samt at han i årevis har oppholdt seg i Norge, var det nødvendig med somalisk tolk ved meddelelse av denne kjennelsen.

Det bemerkes fra Resett sin side, at retten viste til at siktede nå vil forsøke å få kontakt med de som driver farmen hans i Somalia.

Fengslingsforlengelse

Mann (27) fra Den demokratiske republikken, Kongo. Førstegangsfengslet i slutten av august 2021, siktet for grov kroppsskade med mer.

Siktelsen er senere utvidet med to voldtekter som omhandler forskjellige fornærmede, grov kroppsskade, en rekke kroppsskader overfor den samme fornærmede samt flere trusler.

Tingrettsdommer, Per Kaare Nerdrum, tok påtalemyndighetens til følge, hvorpå fengslingsfristen ble satt til fire uker frem i tid.

Fengslingsforlengelse

Mann (44). Musiker med dansk opprinnelse. Han ble pågrepet medio september 2021 for blant annet gjentatte seksuelle overgrep med sin fostersønn under 10 år. Den seksuelle omgangen var likestilt med samleie.

Tingrettsdommer, Knut Hvidsten, besluttet at siktede fortsatt skulle undergis ytterligere varetektsfengsling frem til berammet hovedforhandling med oppstart 2. mai 2022.

Fengslingsforlengelse

Mann (22), antakelig fra India og/eller Sri Lanka ifølge en kilde.

Medio februar 2022 ble han pågrepet og fengslet for blant annet medvirkning til grov kroppsskade. Fengslingen er senere forlenget.

Dommerfullmektig, Arne Petter Byre Sandvik, kom frem til at siktede fortsatt kan holdes varetektsfengslet fire uker frem i tid, inntil annet bestemmes av påtalemyndigheten eller retten.

Førstegangsfengsling

Mann (34). Norsk navn, men er opprinnelig av ukjent utenlandsk opprinnelse.

Ved Oslo tingretts dom av 10. mars 2015 ble siktede dømt for grov kroppsskade. Han ble i den forbindelse erklært utilregnelig, og dømt til forvaring med en tidsramme på to år.

Nærværende forvarings dom er forlenget flere ganger. Ved Øvre Romerike tingretts dom av 7. oktober 2019, ble domfelte besluttet prøveløslatt fra forvaring på vilkår. Samstundes, ble tidsrammen for forvaringen forlenget i tre år.

Sør-øst-politidistrikt pågrep vedkommende 6. april 2022, på bakgrunn av gjentatte brudd på prøveløslatelsesvilkårene om å avstå fra rus, samt at han må overholde innetider og at han ikke har møtt til planlagte oppfølgnings- og behandlingstilbud.

Dommerfullmektig, Monica Magdalena Zak, tok påtalemyndighetens anmodning om videre varetektsfengsling for et tidsrom av fire uker til følge.

Førstegangsfengsling

Mann (39), araber, formentlig fra Palestina, relatert til Resett sin innkomne informasjonsflyt.

Vedkommende ble pågrepet av politiet 7. april 2022, siktet for følgende kriminelle handlinger:

Grovt tyveri

Bedrageri

Heleri

Trusler

Vold og trusler mot politiet

Hensynsløs atferd

Siden desember 2021, og frem til i dag, har den pågrepne pådratt seg ytterligere 20 grove kriminelle tyverier.

Da kan man jo bare tenke seg alle de antall forbrytelsene norsk politi ikke har mestret å pågripe/sikte denne notorisk kriminelle forbryteren for.

Da er det lett å skjønne, at den offentlige virkelige kriminalitetsstatistikken i Norge de senere årene, er nærmest basert på løgn og fanteri.

Dommerfullmektig, Monica Magdalena Zak, tok politiets begjæring om fengsling i inntil fire uker til følge.

Re-internering

Mann (29) fra Nigeria. Pågrepet og internert på Politiets utlendingsenhet (PU) sitt lukkede internat onsdag 16. februar 2022. Denne interneringsfristen har senere blitt forlenget flere ganger.

Denne utlendingen har over en lang periode nektet å samarbeide om en kontrollert hjemsendelse til Nigeria.

Han vet nå at det kun gjenstår en kort avklaring fra den nigerianske ambassaden i Stockholm, før en hjemsendelse kan iverksettes.

Dommerfullmektig, Arne Petter Byre Sandvik, var ikke i tvil – utlendingen skal fortsatt holdes internert i en periode av fire uker.

Re-internering

Mann (33) fra Libanon. Nekter å ta korona -test!

Mannen dette dreier seg om, har siden 28. oktober 2021 vært innsatt og internert på Politiets utlendingsinternat.

Han har i mange måneder «blånektet» å avlegge en PCR-test (koronatest), hvorpå han derfor ikke oppfyller kravene som gjeldende innreiserestriksjoner i Libanon krever.

Relatert til ovennevnte hjemlige bestemmelser og begrensninger, er det kun snakk om en hjemsendelse dersom utlendingen samarbeider.

Utlendingen uttrykte i Oslo tingrett, at han ikke ønsket å samarbeide.

Dommerfullmektig, Arne Petter Byre Sandvik, bestemte deretter at utlendingen fortsatt skulle interneres i en ny periode av fire uker.

