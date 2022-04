annonse

annonse

Endelig løsnet det og den første Premier League darts seieren var i boks for «The Machine».

Engelske James Wade vant sin første Premier League darts turnering ved å slå landsmannen Joe Cullen i finalen.

Wade slo skotske Gary Anderson og walisiske Gerwyn Price på veien til finalen som gikk av stabelen i Manchester i England.

annonse

Fra før har Wade vært i finalene i både uke 3, 8 og 9, men tapt alle.

Men i uke 10 mot Cullen, så avgjorde han en spennende finale i sin favør med sifrene 6-5 og et gjennomsnitt på litt over 105.

Joe Cullen slo ut sin landsmann Michael Smith og walisiske Jonny Clayton på sin vei til finalen.

annonse

Cullen var med dette i sin tredje finale hvor han har vunnet en og blitt nummer to i de andre. Mannen fra Bradford i England er nykommer i Premier League og har gjort en god figur så langt.

Premier League ledes fortsatt av nederlandske Michael van Gerwen, som ble slått ut av Jonny Clayton i kvartfinalen til tross for et gjennomsnitt på 105. Claytons avslutninger var for gode for van Gerwen denne gang.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474