Sju aktivister fra gruppen Extinction Rebellion gikk til aksjon med døde dyr på kors under påskegudstjenesten i Skien kirke søndag. Frp reagerer kraftig.

Klokken 12 meldte politiet at de hadde rykket ut til sju demonstranter som hadde avbrutt en gudstjeneste i Skien. Demonstrantene ble stanset av kirkegjengere, som fysisk dro minst en av aksjonistene ut av kirken.

– Det å avbryte en gudstjeneste første påskedag med et kors med døde dyr spikret til det, er en minst like respektløs handling som å brenne koranen og en aksjonsform denne radikale klimaaktivistgruppen burde holde seg for gode til, sier Frp-politiker Bård Hoksrud til NTB.

Partiets innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg kaller aksjonistene pøbler. Også han trekker sammenligninger til koranbrenning, som de siste dagene har ført til voldsomme opptøyer i Sverige.

– Men her ser vi ingen kirkemedlemmer som kaster sten mot politiet eller aktivistene. Aksjoner som dette må møtes med ord, ikke vold, sier Wiborg.

– Utrolig sammenligning

Ellen Hageman, som er teolog og prest, deltok i aksjonen og reagerer på kritikken fra Frp-erne.

– Det er en ganske utrolig sammenligning, sier hun i en uttalelse sendt til NTB.

– Kristendommen er en religion bygget på at Gud i Jesus ofrer seg selv. Det er det påsken handler om. At vi går inn i med et kors med døde dyr er et bilde på at samfunnet ofrer andre arter for vår egen vinning, sier Hageman.

Aksjonisten viser til at Jesus ifølge bibelhistorien døde for menneskehetens synder da han ble korsfestet.

– Men syndene vi begår mot andre arter får ikke den samme oppmerksomheten eller den følelsesmessige konsekvensen i oss som mennesker. Vi trenger en grunnleggende endring ikke bare fornuftsmessig, men også følelsesmessig i måten vi forholder oss til nature på. Det er noe religion kan hjelpe oss med, sier Hageman.

