Syv personer fra den radikale miljøaktivist-gruppen Extinction Rebellion (XR) avbrøt en påskegudstjeneste i Skien kirke søndag, iført røde drakter og hvitmalte ansikt.

Politiet meldte klokken 12 at de hadde rykket ut, etter varsler om at syv demonstranter hadde avbrutt en gudstjeneste i Skien.

Kirketjeneren var den som varslet politiet på vegne av en småirritert forsamling. Dette opplyser oppdragsleder Kamilla Aardal til NTB. Politiet kom raskt til stedet. Deretter gikk det rolig for seg.

– Aktivistene fra gruppen Extinction Rebellion sier de har gjennomført en grønn markering, og at de kommer til å følge politiets pålegg, sier Aardal.

Demonstrantene var iført røde drakter og hadde hvitmalte ansikt. Denne symbolikken er mye brukt for miljøbevegelsen både i Norge og i utlandet, skriver NTB.

Motivet for demonstrasjonen er uklart for politiet, forklarer hun.

– Vi vet ikke hvorfor de valgte å demonstrere i kirken og hva de ønsket å få fram med markeringen. Når det gjelder konsekvensene for de sju, så er vi litt usikre på om de faktisk kan straffes for hendelsen, sier Aardal.

Vil provosere

Ellen Hageman var en av XR-aktivistene som deltok i aksjonen.

– Vi gjør dette for å få oppmerksomhet på den massive nedbyggingen av natur som skjer i landet vårt. Vi er som samfunn preget av et syn på verden der mennesket er i sentrum for alt. Det gjør at vi ikke har noen tabuer knyttet til tap av natur og ødeleggelse av habitater for andre arter. Dette gjelder også Den norske kirke. Vi bygger stadig flere hytter og enda flere veier uten tanke og følelser for at dette rammer dyr og natur. Vi i XR Telemark ønsker å være med på å provosere frem et nytt syn på dyr og natur, sier Ellen Hageman i en pressemelding, ifølge Telemarksavisa.

Hendelsesforløp

Høytidsgudstjenesten ble avbrutt da aksjonistene fra XR marsjerte inn midtskipet i kirken. Her ble de stoppet av kirkegjengere.

Presten ba aksjonistene gå ut, men de nektet, hvorpå stemningen ble amper. Flere i kirkesalen forsøkte å få ut aksjonistene tilsynelatende uten hell. Men en av dem ble til slutt dratt ut av to menn.

Straks etter kom politiet. De syv aksjonistene fulgte da politiets anmodning om å forlate kirken, forteller TAs journalist på stedet.

I spissen for aktivistene gikk Ellen Hageman i prestekjole, bærende på et kors med blant annet (selv) døde dyr fra norsk natur. Dette korset skulle bli lagt ned foran koret i kirken, dersom aksjonistene ikke ble stoppet.

