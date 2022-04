annonse

Nord-Korea har gjennomført prøveskyting med et våpensystem som skal øke effekten til landets taktiske atomvåpen.

Det nye våpenet forbedrer «dramatisk kraften til langtrekkende artilleri og øker effekten til taktiske atomvåpen», heter det i en melding fra KCNA.

Oppskytingen skjedde under oppsyn av leder Kim Jong-un, og han ga ifølge nyhetsbyrået det militære forskerteamet «viktige instruksjoner» for hvordan landets forsvarskapasitet og atomstyrke skal bygges opp, skriver NTB.

Umiddelbart etter lanseringen holdt Sør-Koreas militære, etterretningstjenester og nasjonale sikkerhetskontor et krisemøte for å vurdere situasjonen og diskutere mottiltak, ifølge stabssjefenes uttalelse, skriver CNN.

– Vi er klar over den nordkoreanske uttalelsen om at de gjennomførte en test av et langtrekkende artillerisystem. Vi analyserer alle aktiviteter i tett koordinering med våre allierte og partnere, sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet i en uttalelse, og legger til at USA er «veldig tydelig på vår forpliktelse til forsvar av (Sør-Korea), Japan og det amerikanske hjemlandet, sier president Moons talskvinne Park Kyung-mee.

Fredag markerte Nord-Korea fødselsdagen til nasjonsbyggeren Kim Il-sung.

Den ble feiret uten en militærparade.

