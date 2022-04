annonse

Manchester City tar avstand fra egne supportere etter hendelsen på Wembley.

Lørdag var det seminfinale mellom Manchester City og Liverpool på Wembley. Det var også 33 år siden 96 Liverpool-supportere mistet livet under en annen semifinale mot Nottingham Forest i 1989.

Liverpool-supportere ble klemt ihjel etter at en tribunedel var overfyllt med mennesker.

Da lagene skulle hedre ofrene med ett minutts stillhet på Wembley lørdag, begynte deler av Manchester City-fansen å synge.

Da Liverpool-supporterne buet på City-fansen, valgte dommeren å avbryte markeringen før det var gått ett minutt.

På sosiale medier er det flere som kaller City-fansens oppførsel for en skam, og at de mangler respekt.

‘Minute’s’ silence for the Hillsborough anniversary abruptly cut short as some City fans chose to sing through it, which prompted an outcry of boos from @LFC supporters pic.twitter.com/fEacGaXyRp

— Carl Markham (@carlmarkham) April 16, 2022