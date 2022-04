annonse

annonse

Nordmenns økologiske fotavtrykk er blant de største i verden. Og det er økende.

– Hver eneste nordmann kaster altså gjennomsnittlig en vekt tilsvarende et par fullvoksne melkekuer i året, skriver masterstudent i miljøkjemi og kjernekjemi ved UiO, Silje Kathrine Årnes i Dagsavisen, og retter pekefingeren:

– Det er forbrukeren sitt ansvar å legge igjen bankkortet hjemme og vite at ethvert kjøp koster noe for verden.

annonse

Studenten forteller at «jordas overforbruksdag», dvs. den dagen ressursforbruk overstiger bærekraften, for Norges del inntraff allerede 12. april i år. Det tar oss nordmenn bare rundt tre måneder å bruke opp alle ressursene som skal vare et helt år for landet vårt, skriver hun og lenker til Earth Overshoot Day.

Denne enorme sløsingen med ressurser må ta slutt, mener hun. Istedenfor flotte ord og diffuse løfter fra våre folkevalgte, vil hun heller ha skikkelige tiltak og gjennomføring av det som allerede er lovet. Men i stedet øker forbruket.

Les også: Tybring-Gjedde mener «indre by» skiller seg ut: – De er gjerne røde og opptatt av klimaspørsmål (+)

annonse

– Hver vare vi kjøper innebærer en kostnad for naturen. Uavhengig av hvorvidt det er en bil eller et klesplagg, så skal råvaren og produktet produseres, fraktes og avfallshåndteres. Disse leddene innebærer inngrep i naturen, utslipp av miljøgifter og utslipp av klimagasser, skriver studenten og fortsetter:

– Store mengder avfall kunne vært unngått om produsentansvaret inkluderte krav til materialrenhet, design og levetid. Dårlig kvalitet på produkter medfører også gjerne lave priser, noe som oppmuntrer til å kaste istedenfor å bevare.

De fleste forbrukere ønsker ikke å produsere mye avfall, men det er i dag vanskelig å gjøre miljøbevisste og etiske valg når man kjøper produkter, mener studenten, som også ønsker at det stilles mye strengere krav til kvalitet og at det blir slutt på produksjon og salg av produkter med kort levetid.

Les også: FrP-politiker til Resett: – EUs hodeløse energi- og klimapolitikk skal ikke ødelegge for Norge (+)

– Mange billige produkter av dårlig kvalitet har også dårlig funksjonalitet og blir ofte kastet fordi de er ubrukelige, skriver han og legger til:

– Høyere krav til kvalitet vil gjerne medføre høyere produksjonskostnader og høyere pris på produktet, men økt pris kan ha positive effekter som økt barriere for impulshandling, incentiv mot å kjøpe flere av samme ting og vil også sannsynligvis gjøre at forbrukeren verdsetter produktet høyere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474