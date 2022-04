annonse

Det har vært flere dager på rad med voldsomme opptøyer i flere svenske byer. Minst 16 politifolk er skadd etter angrep fra ungdom som angivelig reagerer på den dansk-svenske politikeren Rasmus Paludans brenning av koranen.

Paludan har varslet sine markeringer og politiet har gitt sin tillatelse under henvisning til ytringsfriheten. Slik man også har sett i Norge da SIAN har gjort tilsvarende, har imidlertid opptøyer brutt ut. Men i Sverige har det virkelig tatt av.

Internt i politiet i Sverige reagerer man på egen maktesløshet i møte med ungdommene. I norske medier blir det i liten grad snakket om hvem disse ungdommene er, men det fremkommer klart at det er innvandrerungdom med trolig muslimsk bakgrunn. Kampropet «Allahu akbar», kan høres på videoer som er postet på sosiale medier.

En politimann frykter konsekvensene:

– Jeg synes det er helt horribelt at noen hundre mennesker med steiner skal få vinne og at vi politifolk bare skal stå på avstand og se på. Det er forferdelig at man lar disse forstadsgjengene vinne og trampe på svensk politi. Det som skjedde var en skam for svensk politi og jeg har mange, om ikke alle, kolleger som er så sinte og skuffet over at vi ikke fikk gjøre noe, sier en av politimennene til den svenske journalisten Joakim Lamotte.

Norsk politi har endret på sine rutiner når SIAN nå demonstrerer etter at en situasjon i Kristiansand i 2019 kom ut av kontroll. Motdemonstranter holdes nå på mye større avstand og det er nesten umulig for dem å høre det SIAN sier underveis. Bedre sperringer og mer synlig politi er også tilstede når en for kun få år siden.

Innvandrings- og integreringspolitisk talsperson for FrP, Erlend Wiborg, er rystet over det han ser fra Sverige. Han mener det er viktig å ta lærdom også her.

– I Norge må vi slå knallhardt ned på lignende hendelser når de oppstår, sånn at disse ungdommene lærer at det er uakseptabelt å bruke vold mot ytringer man ikke liker, sier han til Resett.

Fremskrittspartiet har tatt avstand fra noen av SIANs metoder i Norge til tross for at det er upopulært blant enkelte av deres egne velgere. Men Wiborg er klar på at ytringer kritisk til islam må tillates og at politiet er pliktig til å sørge for at de kan finne sted uansett hvor mye man selv er uenig i det som ytres.

– Det å brenne bøker på denne måten er både barnslig og respektløst, men vi må forsvare ytringsfriheten. Spesielt til de som har ytringer vi er uenig med. Ord skal møtes med ord, ikke voldshandlinger og brennende biler, understreker han.

Wiborg er oppgitt over medienes berøringsangst når det gjelder å nevne hvem som står bak voldshendelsene i Sverige. Han er ikke i tvil om hvor volden har sitt utgangspunkt.

– Dette er kriminelle pøbler som fremstår som svært utakknemlige. De får enten akseptere at man har ytringsfrihet i Vesten, ellers får de finne seg et islamistisk land å bosette seg i, sier han.

Men Wiborg mener det som skjer, har ligget i kortene lenge. Sverige har ført en politikk på innvandringsfeltet som fører helt galt av sted. Konsekvensene viser seg nå. Det er viktig at Norge tar innover seg hvor galt det kan gå.

– Det vi ser i Sverige nå er et resultat av en naiv og snillistisk innvandringspolitikk over mange år, sier han.

Wiborg mener det er skremmene flere norske partier tidligere har holdt fram Sverige som et godt eksempel på en raus og effektiv politikk når det gjelder innvandring og integrering. Han mener FrPs stramme politikk, står seg meget godt-

– Norge trenger en streng innvandringspolitikk, det har FrP også vært forkjempere for i mange år, sier han avslutningsvis til Resett.

