I den fastlåste uenigheten mellom staten og landets forsvarsadvokater om salærkravet og retten til å forhandle direkte med staten foreslo justisminister Mehl like før påske å trekke inn tidligere statsadvokat Tor-Aksel Busch som mekler. Ifølge Mehl kan Busch bringes inn som en uavhengig edjepart, skriver Rett24 i kveld.

I konflikten om salærsatsene for norske forsvarsadvokater har boikotten om å føre saker i Høyesterett ført til at det nå står 15 straffesaker i kø. Lederen for Høyesterett, justitiarius Toril M. Øie, har flere ganger uttrykt sin bekymring over situasjonen.

Busch bekrefter til Rett24 at han er blitt forespurt om å ha en slik rolle, og at han er villig til å stille dersom begge partene godtar det.

Advokatforeningen uttrykker imidlertid i et brev til statsråden i går skepsis til Busch som mekler alene på grunn av hans begrensede erfaring som mekler, selv om han har god innsikt i de berørte temaene. De har derfor spurt riksmekler Mats Ruland om å ta oppgaven med å mekle.

– Kombinasjonen av Busch og Ruland, eventuelt en annen med lignende meklererfaring, tror vi vil gi de beste forutsetning for å hjelpe partene å komme fram til en løsning, skriver Advokatforeningen.

