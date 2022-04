– Kanskje litt overraskende for mange, men i kaoset på bensinstasjonen, rasteplassen eller på parkeringen foran hotellet, er du ganske utsatt for å få bulk i bilen på vei hjemover. Jeg vil sammenligne det litt med kaosdagene på kjøpesentrene rett før jul, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Han understreker at det ikke bare er på veien det er viktig å være aktsom og følge godt med.

– Jeg tror dessverre at påskehjemfart er stressende for mange sjåfører, og at det er dette vi ser et utslag av i pausene også. Biler som parkerer på kryss og tvers på en bensinstasjon, gjør det ikke noe bedre, sier Clementz.

Første og andre påskedag i fjor var 24 biler involvert i forbikjøringsulykker og 38 kjøretøyer i møteulykker. 243 biler fikk karosseriskader ved parkering og rygging og 58 biler skadet som følge av påkjørsler i påskekøene.

– Ved slike ulykker kan konsekvensene bli store, og dessverre er det ofte personskader. Så jeg vil oppfordre alle til å kjøre aktsomt og pent i påsketrafikken. Du kommer frem, uansett, sier Sigmund Clementz i If.