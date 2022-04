– Det er veldig deilig. Det er treneren som tar ut laget. Jeg har lyst til å spille mest mulig og gjøre det best mulig når jeg spiller, sa Salvesen til Discovery etter kampen.

Begge lag kom til kampen med tap i begge de første kampene. Haugesund ble senket av et hattrick av Sandefjords Alexander Ruud Tveter i den første runden, før to raske mål fra Vidar Örn Kjartansson sikret Vålerenga-seier i kamp nummer to.

Godset tapte i serieåpningen for nyopprykkede Jerv og 1–3 mot Molde sist kamp, men fikk «endelig» den første seieren.

– Det er veldig godt. Forrige uke var tøff resultatmessig, og det å slå tilbake på bortebane og gress gleder vi oss over alle mann, sa Godset-trener Håkon Wibe-Lund.

Det var helt til det gjensto ti minutter av kampen. Gustav Valsvik fikk hodet på ballen, og den falt ned til Salvesen som bredsidet inn matchvinnerscoringen.

Momentum

– Vi hadde litt lave dødballer hele kampen, så jeg tenkte jeg skulle gå på første stolpe. Skikkelig deilig borteseier. Det var godt å se at guttene var framme med kassa, sa Valsvik.

Et annullert mål fra Haugesunds Christos Zafeiris var det nærmeste Haugesund kom målet i oppgjøret.

De presset på mot slutten for å forsøke å få med seg noe, men det ble med det tredje strake tapet i sesonginnledningen.

Haugesund møter Lillestrøm i neste kamp, mens Godset skal ta imot Sandefjord på hjemmebane.

– Det er utrolig viktig å få momentum, sa Valsvik om den kommende kampen

Hands

Etter et kvarter lå ballen i nettet for Haugesund, men etter at dommerteamet fikk konferert seg mellom endte det opp med å bli annullert for hands.

Christos Zafeiris mottok ballen på Godsets halvdel og satte fart mot mål. Ballen endte til slutt opp i nettet, men dommeren mente han brukte armen for aktivt da han dempet den.

Etter 81 minutter kom kampens eneste mål, og det var signert Salvesen. Godset-kaptein Valsvik kom stupende inn i feltet og traff ballen med hodet.

Det var imidlertid ikke godt nok til å gå på mål, men den falt likevel til en medspiller i Salvesen som sikret seieren.

Haugesund ligger nå sist i Eliteserien med null poeng på tre kamper. Det samme gjør Kristiansund, men laget fra Nordmøre har bedre målforskjell.