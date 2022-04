Dagens møte var det andre etter at de nye representantene ble valgt inn ett år på overtid. Representantene ble tatt i ed torsdag og skulle i dag fastsette datoer for valg av ledere for de to kamrene i nasjonalforsamlingen. Den 26. april skal senatet velge leder og underhuset har valg dagen etter.

Enkelte seter i parlamentet står fortsatt tomme, men så langt er 297 av 329 tatt i ed i de to kamrene og valgprosessen kan dermed fortsette i landet som har et komplisert valgsystem der delstatene og klanene utpeker representanter til nasjonalforsamlingen som igjen velger landets president.