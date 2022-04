annonse

President Joe Bidens har kollapset på meningsmålingene den siste tiden. Han ligger nå på samme nivå i såkalt «approval rating» som Donald Trump på samme tid i sitt presidentskap. Biden startet betydelig høyere.

Og nedgangen kommer i de fleste demografiske segmenter. Den siste undersøkelsen fra Quinnipiac ga Biden bare 33 prosent approval rating, et gjennomsnitt av målinger gir ham så vidt over 40 prosent.

CNN skriver at nedgangen er større blant de yngre enn blant de eldre velgerne i det de skriver er «sjokkerende tall» fra en YouGov måling.

I de første dagene av Bidens presidentskap (fra januar 2021 til juni 2021) ga gjennomsnittlig 6 av 10 voksne medlemmer av generasjon Z – de født mellom 1997 og 2004 – sin godkjenning (approval) til jobben Biden gjorde. I løpet av perioden som spenner over september 2021 til mars 2022, hadde dette tallet falt til et gjennomsnitt på bare 39 %.

Blant millennials – de født mellom 1981 og 1996 – er kollapsen tilsvarende sterk. Bidens godkjenningsvurdering blant denne gruppen var på 60 % i aggregerte Gallup-tall i første halvdel av 2021, sammenlignet med 41 % nylig, skriver CNN.

Quinnipiac-målingen viser samme tendens. CNN anser dette som et «betydelig problem» for Demokratene og Biden siden de yngre velgergruppenes støtte til ham var avgjørende for seieren over Donald Trump i 2020.

I november i år er det såkalte «mid-term election» hvor en del senatsseter og alle kongresssetene skal opp til valg. Demokratene kan dermed miste flertall i begge kamre.

Minoriteter

Men det er ikke bare i de yngre velgergrupper at Biden taper terreng. The Daily Beast skriver at støttene blant latinamerikanere og svarte for Biden også stuper.

Kun 24 prosent blant latinamerikanere synes Biden gjør en god jobb (med 54 prosent avvisende). Og mens tallene hans blant afroamerikanere fortsatt er på 63 prosent, har tallene hans falt nesten 20 prosentpoeng siden april i 2021, skriver avisen basert på tallene fra Quinnipiac. De skriver videre at den eneste gruppen som viser høyere støtte til Demokratene i 2022 enn i forrige «mid-term election» er blant høyt utdannede kvinner. I alle andre segmenter faller støtten.

Så hvorfor skjer alt dette, og hva betyr det?

The Daily Beast har følgende teorier om hvorfor latinamerikanere har surnet på Biden.

«Mange latinamerikanere jobber i tjenestesektoren, og ble uforholdsmessig rammet av nedstengninger (en politikk som er mer sannsynlig å være assosiert med Det demokratiske partiet). Noen latinamerikanere kom til Amerika fra sosialistiske land med politisk undertrykkelse og mislykkede økonomier, og er derfor ikke glad i Demokratenes stadig mer sosialistiske tiltrengning. Og noen blir frastøtt av partiets «woke» politikk,» skriver avisen.

Hva med svarte amerikanere? En del analyser går på at de er mot Biden og demokratene nedstengninger på grunn av Covid og at det er mer skepsis til det som oppfattes som vaksinepådytting.

Men den aller største grunnen, mener The Daily Beast, er inflasjonen. Det rammer yngre, latinamerikanere og svarte, normalt økonomisk svake grupper, hardere enn andre.

Inflasjonen, som nylig ble målt til 8,5 prosent årlig i USA, har «feid alle andre spørsmål til side», som den demokratiske meningsmåleren Jay Campbell nylig sa til CNBC. Inflasjon har blitt «hovedsaken for demokrater, uavhengige og republikanere.»

Dette gir enda mer mening når du tenker på at inflasjon skader lavtlønnede amerikanere verre enn noen andre, og en uforholdsmessig stor prosentandel av minoriteter tilhører denne økonomiske kohorten. Som et resultat kan noen tidligere pålitelige demokratiske velgere prioritere sin arbeiderklasse-status fremfor sin raseidentitet, heter det.

For å forstå hvor farlig denne tendensen er for Demokratene pekes det på at bare rundt 37,5 prosent av amerikanerne har en bachelorgrad eller tilsvarende (College), og at rundt 60 prosent av amerikanerne er hvite (omtrent 65 prosent av de hvite ble ikke uteksaminert fra college).

«Fordi ikke-høyskoleutdannede hvite har hatt en sterk trend mot republikanere, må demokrater overprestere med alle andre bare for å holde tritt. Det er ikke nok å vinne høyskolekandidater og minoritetsvelgere – marginene betyr noe. Og Joe Biden leverer ikke,» skriver The Daily Beast.

Hvis du antar at høyskoleutdannede kvinner er kjernevelgerne dine, hva gjør eller sier du for å få oppmøtetallene deres? Og hvis du antar at minoritetsstemmer er avgjørende for å forhindre en valgtsunami, hva (bortsett fra å faktisk fikse inflasjonen) sier eller gjør du?

«Det er en Catch-22. Den raskeste måten for demokrater å øke antallet kan være å gjøre eller si progressive ting som ironisk nok vil opprettholde deres langsiktige tilbakegang,» svarer The Daily Beast på sine egne retoriske spørsmål.

Biden nedgang på meningsmålingen begynte samtidig med utrekningen og kollapsen i Afghanistan i august 2021. Nå er det inflasjon og det mange oppfatter som pinlige offentlige opptredener og lite inspirerende taler som senker oppslutningen som en stein.

Demokratene bør være bekymret, mener stadig flere observatører.

Trump vs. Biden

Og om ikke utsiktene i november skulle være vanskelige nok, heller ikke i kampen om presidentvervet i 2024 ser det lyst ut.

Tidligere president Donald Trump leder over president Joe Biden med fem prosentpoeng i en potensiell «matchup» i 2024, viser en meningsmåling fra Redfield og Wilton Strategies sist uke.

Trump ble målt til 43 prosent, mens Biden bare får 38 prosent.

Målingen viste også at 87 prosent av de som stemte på Trump i 2020 ville stemme på ham igjen, opp to prosentpoeng fra mars. Derimot ville 77 prosent av de som stemte på Biden gjøre det igjen, ned to prosentpoeng siden mars.

Mot Kamala Harris vil Trump vinne enda klarere. 44 mot 35 prosent.

