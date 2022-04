annonse

Det hevder to aktivister og de mener at klimaminister Espen Barth Eide skal handle. På grunn av FNs klimarapport.

– FNs klimapanels rapport gjelder utvilsomt for alle. Alle mennesker, alle regioner, alle stater, alle organisasjoner og alle bedrifter, skriver Truls Gulowsen, leder i naturvernforbundet og Aled D. Fisher, klimarådgiver i naturvernforbundet, i VG, og legger til:

– Men vi trenger ikke at regjeringen forteller generelt om hva verden må gjøre, sånn som klima og miljøminister Espen Barth Eide gjorde i sin kronikk i VG i går, der han sa «vi» hele 28 ganger.

De sier også at siste gang Klimapanelet skrev en rapport (mars), skrev han også en kronikk der han sa «vi» 23 ganger, men aldri «jeg» eller «regjeringen» skal handle.

– Vi trenger klar tale om tiltak som skal iverksettes, umiddelbart, for å møte den største krisen vi står overfor, sier de, vil olje og gass til livs:

– Det er din regjering som vil utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen, som er Norges største bidrag til klimakrisen, både hjemme og i utlandet.

Lederen og rådgiveren i Naturvernforbundet sier at det er Barth Eides regjering som vil øke olje- og gassproduksjon, og det i en periode når hele verden må minst halvere utslippene for å ha størst sjanse til å unngå de mest katastrofale klimaendringene.

– Det er du og dine partikamerater som sørget for at petroleumsnæringen fikk nye skattefordeler under pandemien. Og deres oljeskattepakke som nå fører til rekordmange nye olje- og gassprosjekter, skriver de, og kommer med et håp:

– Din regjering kan gjøre det ingen annen norsk regjering har klart – bidrar til faktisk å nå klimamål. Og med det gjør Norges rettferdige andel av den globale klimadugnaden.

