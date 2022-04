– Vi tror vi vil få støtte for dette arbeidet og bli en kandidat for innmelding og at det neste og endelige stadiet i prosessen kan begynne. Vi tror fullt og fast på at dette vil skje i løpet av de kommende ukene, sa Zelenskyj til Maasikas, ifølge en video fra møtet som er delt i sosiale medier.

– Mentalt har folket vårt vært en del av Europa lenge, la Zelenskyj til.

EU fordømmer den «vedvarende og ulovlige» russiske bombingen

Samtidig som Ukraina i dag leverte inn søknadspapirene for å bli tatt opp som EU-medlem, tok unionens utenrikssjef Josep Borrell opp de russiske angrepene på landet og sa at EU fordømmer den «vedvarende og ulovlige» russiske bombingen av sivile og sivil infrastruktur i Ukraina

I en sterkt fordømmende uttalelse trekker Josep Borrell frem «spesielt kraftige angrep» øst og sør i landet og den pågående offensiven mot Ukrainas nest største by, Kharkiv.

– Angrep mot Lviv og andre byer i vest viser at ingen del av landet spares for Kremls meningsløse angrep, sa Borrell i dag og la til:

– Krigsforbrytelser kan ikke forbli ustraffet.

Minst syv personer ble i dag drept i luftangrep mot Lviv.