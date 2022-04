annonse

Svenskene reagerer med raseri og sinne etter at flere byer i landet er satt i brann.

– Nå er det nok! Send de hjem på første fly! Dette er Sverige, ikke Beirut. Liker dere ikke vår ytringsfrihet kan dere reise hjem, skriver en svensk kvinne under en video som er delt på sosiale medier.

Videoen viser menn med utenlandsk opphav angripe politiet med stein og vold.

De siste dagene har det vært opptøyer i flere svenske byer etter at politikeren Rasmus Paludan har reklamert for å brenne Koranen, som er muslimenes hellige bok.

Politiet har blitt angrepet med stein og fått bilene sine påtent. Også brannvesenet har blitt angrepet av menn med innvandrerbakgrunn.

– Dette er ikke Afghanistan, Pakistan, India. Dette er Malmö, Sverige. Disse karene er syrere, afghanere, sudanesere eller irakere som nylig har kommet inn i Europa og søker asyl. De vil nå ha sharia-lover der de bor. Utrolig! skriver en person på Twitter.

This is not Afghanistan, Pakistan, India. This is #Malmo,Sweden. These guys are Syrians, Afghans, Sudanese or Iraqis who recently entered Europe & are seeking asylum.They now want Sharia law where they live. Astonishing!

@RanaAyyub @mehdirhasan @KhaledBeydoun @NilofarAyoubi pic.twitter.com/AibkeGLf9v — VenugopalIND (@IndVenugopal) April 17, 2022

Videobildene vekker sinne blant mange.

– Dette er takken for at vi ha sluppet dere inn og gitt dere et trygt land å bo i. Dere hører ikke hjemme her! Dere ødelegger landet vårt! Ta med dere steinen og koranen tilbake til der dere kommer fra, skriver en rasende person i kommentarfeltet.

Videoen fra Sverige viser blant annet at folk roper «Allahu Akbar» i det politiet blir angrepet.

Lesson if you induct people from terrorist nations they will even make your nation the same.#Sweden #swedenriots 🇸🇪🇸🇪 pic.twitter.com/8JBnxTQLHC — Research Wing (@ResearchWing) April 17, 2022

På Facebook-siden til den svenske rikskringkasteren SVT hagler kommentarene.

– Jeg gråter hver dag. Dette er ikke landet jeg vokste opp i. Hva slags folk er det vi har tatt inn? spør en eldre kvinne.

– Hvorfor kan ikke vi utvise dem fra landet? spør en annen person.

Ute av kontroll

Ved 23-tiden søndag kveld ble flere branner påsatt i bydelen Rosengård i Malmö. Det er en av mange byer der opptøyene har gått helt ut av kontroll.

Til avisen Sydsvenskan oppgir politiet at det er snakk om rundt hundre personer og at patruljene har blitt møtt med steinkasting.

– Flere personer har satt fyr på bildekk, søppeldunker og annet rusk, og folk har til og med dratt med seg tilhengere fra en bensinstasjon og satt fyr på dem, sier pressetalsperson Patric Fors i Politiregion sør til nyhetsbyrået TT.

Videoer som er blitt delt på sosiale medier viser politiet flykte fra rasende steinkastere og at deres egne kjøretøy er satt i brann.

#Ramadan in #Sweden, this time in #Örebro… The Swedish police have zero chance against the angry Islamists mobs pic.twitter.com/abx8ySs4wg — 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) April 15, 2022

