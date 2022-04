annonse

Sosiolog Kjetil Rolness reagerer sterkt på måten NRK fremstiller opptøyene i Sverige.

Resett har skrevet flere artikler om folks reaksjoner på mange norske mediers fremstilling av opptøyene i Sverige. Beskrivelser av gjerningspersonene er stort sett utelatt, samtidig som den danske politikeren Rasmus Paludan karakteriseres som «høyreekstrem».

Nå har reaksjonene også nådd den norske «snakkeklassen».

I et innlegg på Facebook i går kveld er det Kjetil Rolness som er ute. Rolness har vært en aktiv Facebook-blogger i mange år, med et betydelig antall følgere.

Rolness har tatt et skjermbilde fra Dagsrevyen der det er lest opp i reportasjen at: «Alt sammen utløst av den dansk-svenske høyreekstremisten Rasmus Paludan.»

– Dette er Dagsrevyens eneforklaring på hvorfor flere svenske byer er forvandlet til en slagmark, raser Rolness og fortsetter:

– Ikke ett ord om at Paludan ikke engang var til stede i Linköping og Norrköping, to byer som to ganger (hver) har opplevd dramatiske voldscener i gatene denne helgen.

Artikkelen fortsetter.

Rolness mener NRK fratar de som utøver volden ethvert ansvar for sine reaksjoner. De kunne jo valgt «fredelig eller voldelig, sivilisert eller barbarisk, kreativt eller (selv)destruktivt».

– Men tanken på at de som kaster stein på politi og setter busser i brann, er tenkende, villende, handlende mennesker, blir for avansert for Norges største nyhetsredaksjon. Derfor holder NRK seg til manus, som Rolness fritt tolker slik:

«Opptøyene har rammet fem byer. Årsaken er den høyreradikale provokatøren Rasmus Paludan, som reiser rundt og brenner koranen.»

Eller – som man også kunne si, skriver Rolness:

– Idiotiet har rammet fem millioner nordmenn. Årsaken er den provoserende overflatiske og berøringsvegrende Dagsrevyen, som etter fire dagers dekning av de svenske opptøyene, ennå ikke har stilt spørsmålet om hvem de flere hundre gjerningsmennene er, eller hva slags ideer, motiver og følelser som driver dem.

Får støtte

Allerede etter 12 timer er det nesten 3000 mennesker som har reagert på innlegget til Rolness. Flere har kommentert.

– Denne berøringsrangten for å fortelle hva slags ideologi som står bak handlingene vi har sett må bli tatt på alvor. På sosiale medier har flere lagt ut video selv og hatt sending på TikTok. De snakker på flere språk. At media ikke tør å skrive noe om ideologien, landbakgrunn eller folkegruppe vil nok bare føre til mer splittelse, sier Sarah Gaulin, som er leder i organisasjonen Likestiling, integrering og mangfold (LIM) og som har bakgrunn fra Ap og LO.

– Dette var en rar vinkling på et nyhetsinnslag om denne situasjonen, ikke minst nå etter fire døgn. Uansett hva man mener er hoveddriveren for opprørernes oppførsel, skriver juristen Anine Kierulf som mener at «Paludan som eneforklaring – understrekes jo av måten resten av innslaget er bygget opp på. At Paludan faktisk får lov å drive med sine provokasjoner gjøres til vendepunktet, det er her svensk politi bringes inn i intervjuform, etter spørsmålet: “Men hvorfor gir politiet ham tillatelse til å holde offentlige møter?”»

Kierulf, som ofte trekkes inn som ekspert på ytringsfrihet, mener det «burde være opplagt at man ikke trenger “tillatelse” til å bruke ytringsfriheten sin, innenfor lovens grenser, uansett hvor dust og provoserende man gjør det». Men likevel er hennes erfaring at «dette må forklares gang på gang».

– Muslimer uten impulskontroll

– Mens hele Skandinavia vet at dette handler om muslimer uten impulskontroll som ikke aner hvordan et liberalt demokrati fungerer, tror NRK det handler om Paludan. Ufattelig, skriver tidligere journalist i Finansavisen Kjell Erik Eilertsen.

