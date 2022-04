Først gang skjedde sensuren 2. april i toppoppgjøret mellom Borussia Dortmund og RB Leipzig. Lørdag tok den russiske kringkasteren MatchTV igjen sensur-grep under Bayern Münchens 3-0-seier over Arminia Bielefeld lørdag. Årsaken var at det ble vist et proukrainsk budskap på stadionet.

«På grunn av politisk innblanding i idretten»

MatchTV begrunner hevder de ikke bedriver sensur, men sier at bruddene i livesendingene skjedde «på grunn av politisk innblanding i idretten».

I motsetning til engelske Premier League og franske Ligue 1 blir Bundesliga-kamper fortsatt sendt i Russland etter at landet invaderte Ukraina.

Den tyske ligaledelsen besluttet tidlig i mars å donere inntektene fra avtalen med MatchTV til humanitær hjelp i Ukraina.

