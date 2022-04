annonse

annonse

Andre påskedag er også siste feriedag og mange venter i det lengste med å reise hjem. Vi følger påsketrafikken og gir trafikktips her og nå.

Vegtrafikksentralen forventer bra trykk på veiene utover dagen nå som årets påskeferie nærmer seg slutten og mer eller mindre solbrune nordmenn setter seg i bilen og kjører hjem fra hytte og familiebesøk.

Enn så lenge er det ikke registrert noen store utfordringer hos veitrafikksentralene.

– Det er ikke tegn til kø på noen av de mest utsatte strekene. Mange har nok holdt igjen til i dag, så vi følger med. Det blir spennende å se hvordan trafikkbilde blir, sier trafikkoperatør Trude Lindstad ved Veitrafikksentralen region øst til NTB.

Her er det erfaringsmessig fare for påske-kø:

E6 fra Hafjell ned mot Lillehammer og Mjøsbrua.

E6 fra Gardermoen og ned mot Skedsmokorset: Her var det en del forsinkelser søndag 1. påskedag som følge av et trafikkuhell.

Området ved Hønefoss og inn mot Sandvika: Spesielt hvor E16 og riksvei 7 møtes.

Området rundt Elverum: Spesielt riksvei 25 fra Trysil og riksvei 3 sørover mot Brenniroa.

E16 mellom Voss og Bergen: Ved Dalseidtunnelen var det store forsinkelser søndag som følge av et trafikkuhell.

Et godt sted å gå for å sjekke oppdaterte trafikkmeldinger er Statens vegvesens sider på nett. Her har de blant annet et kart hvor du kan følge med på hva som skjer, hvor og når.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474