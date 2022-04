annonse

Skal spare klimaet.

«I dag må man betale det samme i avgift dersom man skal fly for å besøke familien man ikke har sett på mange år, som om man reiser på sin 14. helgetur til New York. Forslagsstillerne mener det er mulig med et mer rettferdig flyavgiftssystem som skattlegger folk etter hvor ofte de flyr der det finnes gode alternativer til fly,» skriver SV-representantene Mona Fagerås og Lars Haltbrekken i et representantforslag til regjeringen innlevert før påske.

De ønsker å flytte skattebyrden fra de som har få og nødvendige flyreiser, til de som flyr veldig ofte.

Det skal gjøre «alternativer til flytrafikk mer lønnsomme». Tiltakene «vil redusere klimagassutslipp fra unødvendige flyreiser samtidig som det skjermer de reisene der det ikke finnes gode alternativer til fly.»

Modellen går ut på at passasjerer vil betale en eksponentielt høyere avgift jo mer de flyr i løpet av et år (eller en periode på flere år). Den kan innrettes etter antall turer eller etter distansen man har flydd (Air Miles Levy). De henviser til at dette tidligere ha blitt foreslått av The Committee on Climate Change i Storbritannia.

Nødvendige flyreiser der det ikke finnes gode alternativer til fly, skal angivelig skjermes fra foreslåtte avgiften. Det gjelder for eksempel kortbanenettet og andre strekninger som ikke har gode alternativer til fly, som flyvninger mellom Nord- og Sør-Norge, skriver de,

Det finnes ingen fullgod oversikt over hvem som flyr i Norge, og hvor mye. Men tallene man har, skriver de, «tyder på at det er en liten gruppe som står for store andeler av flyvningene.»

De mener videre at de som flyr mye er «de rikeste inntektsgruppene i samfunnet eller de som eier et feriehus i utlandet.»

Dette vil de nå til livs.

