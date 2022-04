annonse

Volden i kjølvannet av koranbrenningen er på et annet nivå enn hva det svenske politiet tidligere har erfart.

Under en pressekonferanse mandag sa det svenske politiet at demonstrasjonene i helgen var alvorlige lovbrudd mot politiet og samfunnet, skriver NTB.

– Jeg har vært i situasjoner før, men ikke slike som denne, sa rikspolitisjef Anders Thornberg, som omtaler angrepene som livsfarlige.

Han fordømmer påskens opptøyer rundt om i Sverige. Natt til mandag var det nye opptøyer i bydelen Rosengård i Malmö. Politiet tror kriminelle gjenger i hovedsak er bak volden.

– Det er ikke vanlige motdemonstranter. Vi har sterke mistanker om at det har tilknytning til kriminelle gjenger, sier Thornberg.

Politiet sier de har 26 skadde politifolk og 20 biler som er ødelagt etter demonstrasjonene i helgen. I tillegg er 14 sivile skadd.

Politiet mener at politiet trolig var målet for motdemonstrantenes angrep, fremfor den omstridte danske politikeren Rasmus Paludan.

Han la til at politiet gjør alt de kan, men at de ikke er mange nok.

– Vi trenger flere politifolk, vi er ikke mange nok, la Thronberg til.

– Det er mye som tyder på at politiet har vært et mål for vold under demonstrasjonene. Vi vet at det er informasjon om oppfordring til vold mot politiet i sosiale medier, sa landssjef for politiet, Jonas Hysing.

Noen av personene er allerede kjent av politiet og sikkerhetspolitiet, opplyste Hysing.

Rasmus Paludan har på sin side tenkt å ta en pause fra valgmøtene i Sverige.

– Politiet har vist at de er fullstendig ute av stand til å beskytte seg selv og meg, skrev han på Facebook.

