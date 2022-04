annonse

TV 2 skylder på den danske politikeren Rasmus Paludan for at Sverige står i brann.

På forsiden til TV2.no mandag morgen står det følgende:

«Satte fyr på Sverige – nå tar han pause».

I artikkelen kommer det frem hvem han er. TV 2 skriver at «den kontroversielle partilederen Rasmus Paludan har skapt voldsomme demonstrasjoner i Sverige. Nå varsler han en pause.»

TV 2 har ikke skrevet noe om hvem som har forårsaket bråket og opptøyene i Sverige, men politii og andre medier sier at er det er personer med innvandrerbakgrunn.

Flere byer er blitt satt i brann de siste dagene av bråkmakere med utenlandsk opphav fordi Paludan har varslet at han vil brenne Koranen, som er muslimenes hellige bok.

Både politi, brannvesen og sivile har blitt angrepet. Spesielt politiet har fått gjennomgå. De hevder at bråkmakerne har begått drapsforsøk på flere tjenestemenn.

Sinte svensker

I Sverige har det vært heftige diskusjoner blant vanlige folk på sosiale medier. Mange er sjokkerte over hva de har vært vitne til.

En eldre kvinne skrev på Facebook at hun «gråter hver dag», og at hennes eget land ikke er til å kjenne igjen.

Andre har skrevet at innvandrere som har bidratt til de voldelige opptøyene bør miste sin rett til å være i Sverige.

– Dette er takken for at vi ha sluppet dere inn og gitt dere et trygt land å bo i. Dere hører ikke hjemme her! Dere ødelegger landet vårt! Ta med dere steinen og koranen tilbake til der dere kommer fra, skrev en person på Twitter etter å ha sett video-volden.

Videoer av de voldsomme opptøyene kan du se her.

