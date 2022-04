annonse

YouTube har slettet lektor Allan Henriksens siste video der han forklarere hvorfor han går til det drastiske skritt som han gjorde og tok sitt eget liv på Rikshospitalet 24. mars.

Tre av videoene som forklarer hans synspunkt på den behandlingen han mente han fikk av Kjellervolla skole og Lillestrøm kommune er fortsatt tilgjengelig på hans YouTube konto her.

I tråd med hans siste ønsker og for å dokumentere artiklene Resett skriver om denne tragiske saken, velger vi å gjøre den slettede videoen tilgjengelig her.

Som tekst til videoen hadde Allan skrevet følgende på YouTube:

Mye sannhet kom frem i tingretten; men ikke i dommen derfra. Enda mer sannhet kom frem i lagmannsretten, hvor vi også fikk dokumentert at motparten/rektor NN/Lillestrøm kommune hadde løyet og fabrikkert en god del, men heller ikke herfra kom dette med i dommen.

Jeg ønsker ikke å leve i et samfunn hvor jeg blir trakassert, sagt opp og hvor ledelsen ved Kjellervolla skole faktisk har fabrikkert anklager og fremstilt meg som pedofil.

Rettferdigheten seiret ikke; vil jeg påstå, men jeg håper at folk ihvertfall kan få øynene opp for sannheten; for den kom ikke frem i parodien av et norsk rettssystem. Alternativt har jeg virkelig hatt fullstendig null selvinnsikt; men, i så tilfelle, burde jeg vel også blitt veiledet fremfor oppsagt…

No justice.

No Life.

Takk for meg.

PS! Fastlegen eller helsevesenet kan ikke klandres for dette; absolutt ikke. Jeg har holdt det skjult; også ved å lyve.

Her er artiklene Resett så langt har skrevet om saken:

Lektor (40) begikk selvmord etter oppsigelse – la ut begrunnelsen på YouTube

Venner om avdøde Allan Henriksen (40): – Du var hel ved og en humørspreder

Avdøde Allan Henriksens advokat: – Dette er en av de mer spesielle sakene jeg har vært borti

Tidligere lærer: – Skoleledelsen kjørte en ren utmattelsestaktikk mot avdøde Allan Henriksen

