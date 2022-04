annonse

Maten vi spiser må bli mer klimavennlig, og da kan ikke landbrukspolitikken bidra til en mer klimafiendtlig matproduksjon.

– Vi går endringer i møte. Som regel er det bedre å være tidlig ute med å tilpasse seg endringer enn å tviholde på tingenes tilstand. Da må heller ikke det norske landbruket gis løfter om at klimakrisen ikke vil bety noe for dem, mener Dagbladet, og sier at landbruket er katastrofalt:

– Landbruket står for rundt ni prosent av Norges utslipp. Det er en del mindre enn andre sektorer, men det er likevel fire og et halvt millioner tonn med CO2, som bidrar til katastrofale klimaforandringer.

De skriver at dagens subsidier mangler et klimaperspektiv. De går mer til at vi får billigere kjøttdeig i butikken, Dagbladet mener at det burde på ingen måte være et mål i seg selv.

– Dersom en skal opprettholde landbruksstøtten på dagens nivå, og det er det all grunn til å tro at denne regjeringen vil gjøre det, så bør støtten vris over til å belønne dyre- og klimavennlig matproduksjon, skriver de, og legger til:

– I klimaavtalen mellom landbruket og staten, sa bøndene seg enige i at regjeringen skal arbeide for «å endre matforbruket i den norske befolkningen slik at matforbruket i størst mulig grad blir i tråd med de nasjonale kostholdsrådene».

Dagbladet spør om hvordan ser kostholdsrådene ut? Jo, svarer avisen, det er å begrense konsum av bearbeidet og rødt kjøtt til 500 gram i uka. Men i dag spiser vi gjennomsnittlig femti prosent mer.

