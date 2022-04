annonse

Det har vært store opptøyer i Sverige, og flere begynner å spørre om det kan være andre årsaker enn at en bok blir brent. Til og med kommentatorer i Dagsavisen.

– Og alt dette fordi noen tenner på koranen? Selvsagt ikke. Historien er mer komplisert enn som så, skriver kommentator i Dagsavisen, Jo Moen Bredeveien, og fortsetter:

– Det store problemet er at Paludan fikk det akkurat som han ville. Etter at bildene fra den svenske påskeufreden har gått verden rundt, er det vanskeligere å hevde at Paludan og hans meningsfeller tar feil når de hevder at Sverige er fullt av mennesker som ikke respekterer «våre verdier» og som slett ikke vil tilpasse seg «vår måte å leve på».

Bredeveien sier at Sverige har vært en kruttønne lenge. Landet har påført seg selv en eksplosiv miks av elendige levekår, parallellsamfunn, radikalisme og ekstremisme. Og det blir stadig vanskeligere å se for seg en vei ut av uføret.

– Det er ikke til å komme fra at kjernen i det som utspiller seg, er innvandringen til Sverige. I dag har rundt to millioner mennesker i Sverige, rundt 20 prosent av befolkningen, utenlandsk bakgrunn.

– Naiv innvandringspolitikk

– Det er ikke sånn at en naiv innvandringspolitikk i Sverige over mange år kan være en del av problemet, det er helt tydelig at det faktisk er problemet, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er Frps innvandringspolitiske talsperson. Han mener at Sverige har tatt imot mange innvandrere som de ikke klarer å integrere.

– Dette har Frp advart mot i mange år, men vi bare blitt møtt med motstand, sier han.

Han husker spesielt godt Sylvi Listhaugs besøk i Sverige i 2017, som fikk mye kritikk. Da hevdet Frps politiske motstandere at Sverige ikke hadde problemer knyttet til innvandring og at Frp bare krisemaksimerte. Wiborg mener at vi nå ser fasiten: Mange innvandrere som nekter å akseptere grunnleggende verdier i Vesten, som ytringsfrihet er.

– Jeg håper de andre partiene nå åpner øynene, både i Norge og i Sverige, sier Wiborg.

