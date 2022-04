annonse

To kvinner i 50 årene har en felles drøm, de vil etablere et vegansk bofellesskap der dyrevelferd og et liv i pakt med naturen er viktig.

Nå håper de at den kan bli virkelighet i Aurskog-Høland, en kommune i Viken fylke som grenser til Sverige. Der er målet å kjøpe en stor gård sammen med andre og de søker også innbyggere med dem på reisen.

– Jeg har alltid vært veldig glad dyr og vært opptatt av dyrs rettigheter. Likevel klarte jeg aldri å innse at når vi spiser kjøtt, betaler vi for at andre skal ta livet av dyrene på brutalt vis. For seks-sju år siden valgte jeg å bli veganer, forteller den ene kvinnen til Indre Akershus Blad.

Hun sier at hun ikke kunne lenger leve med at dyrene har det vondt. Via en annonse møttes kvinnene. Den andre kvinnen har sterke meninger om dyrevelferd, vegansk mat og kjærligheten for ulv. Hun har allerede meldt seg inn i det lokale Miljøpartiet de Grønne.

– Opprinnelig er jeg fra Oslo, men jeg orker ikke bo i storby lenger. Friheten på landet er fantastisk, sier hun.

Bofellesskapet skal jobbes på naturens premisser. Alle inntekter skal genereres fra grønnsaksdyrking, samt ulike kurs i blant annet vegansk matlaging, ernæringskurs og yoga.

De har også lagt ut en annonse på Finn:

«Vi er to damer midt i livet som brenner for dyrs rettigheter. Pr. dags dato eier vi ikke en gård, men er på søken etter deg som ønsker å kjøpe en sammen med oss. Ideelt sett er du veganer eller har et ønske om å bli det, for vi skal drifte gården som et fristed for dyr der de får leve i tråd med sine arts behov uten å bli sendt til slakt. Om du i tillegg bærer på en drøm om bærekraft og selvforsyning-dyrking av grønnsaker på naturens egne premisser, er du den vi leter etter.»

De to kvinnene har en forestilling om hvordan det perfekte kollektivet skal fungere. Hjertet for dyr skal stå helt sentralt og at gården skal være et fristed for dyrene.

