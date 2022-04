annonse

«Alle» er sjokkerte over det som skjer i Sverige. Men det er det ingen grunn til.

I flere dager på rad har det vært store opptøyer i flere svenske byer. Politibiler er smadret, vinduer er knust, ambulanser er angrepet, og titalls politifolk er skadet. Scenene vi har fått servert i videoklipp og på bilder er sterke. Brennende biler, kaos, bråk og unge maskerte menn som denger løs på vinduer, kaster stein på brannbiler og truer forbipasserende.

Alt bare fordi en eller annen danske skulle brenne en bok. Det fremstår helt absurd, og viser nok en gang det vi dessverre vet; antallet mennesker som er nær umulige å integrere i vestlige land har blitt mange, og de kommer til å gi oss masse hodebry i årene fremover.

Det er liten tvil om at de gale voldsmennene og de muslimske fundamentalistene skader vestlige samfunn. Men de skader også muslimer. De muslimer som ikke er så gale at de går amok når noen brenner en bok, de rammes også.

Nå er det veldig lett for de som virkelig hater muslimer å peke på de ytterliggående voldsmennene i Sverige, og hevde at det er slik muslimer flest er. Her må man holde fatningen. Vi må prøve å huske at ikke alle muslimer er fundamentalister eller kriminelle voldsmenn, selv om islam har et særskilt stort problem med fundamentalisme.

Hva driver media med?

Men så må man må lure litt på om en del norske journalister har gangsynet i behold. Når vi nå i flere dager på rad har sett voldsomme opptøyer av en annen verden i Sverige, presenteres saken i norske medier som om dette er høyreradikale Rasmus Paludans skyld alene. Det er som om han bare trykket på en knapp, og at de voldelige pøblene som knuste vinduer, satte fyr på biler og slo ned folk bare ikke kunne reagere på en annen måte.

NRKs Midtøsten-«ekspert» Sidsel Wold har prestert å mene at vi i skandinaviske land ikke har forstått hvor krenkende det er for muslimer å se at folk brenner Koranen. Som om vi trenger å lekses opp av forståsegpåere om hva vi skal gjøre og ikke gjøre for å ikke krenke en religion. Som om det liksom nå er på tide at vi lærer.

Hvordan er det mulig at NRK derimot ikke greier å stille spørsmål ved hvem disse voldsmennene er, hvorfor de reagerer med et så ekstremt hærverk og vold, og hvordan i all verden det ble så mange slike mennesker i sekulære Sverige i fredstid? Dette er jo det betimelige her.

At ikke norske medier våger å stille disse spørsmålene viser at de trenger en vaktbikkje som Resett også fremover.

Skremmende

«Alle» er sjokkerte over det som skjer i Sverige. Men det er det ingen grunn til. Det er grunn til å være skremt. Men sjokkert? Absolutt ikke. Bare om du har bodd under en stein og ikke fått med deg hvordan det svenske og andre vesteuropeiske samfunn har håndtert migrasjonen.

Det er en meget skjebnesvanger tid vi lever i. Putin-regimets invasjon av Ukraina. Trusselen Kina representerer. Den norske middelklassen som får mindre å rutte med. Og konsekvensene av naiv vesteuropeisk innvandringspolitikk i full sving. Behovet for realisme og fornuft er ikke blitt mindre.

