Sosiologiprofessor Grete Brochmann mener det er lite sannsynlig at det ville brutt ut voldelige opptøyer i Norge lik de som har preget Sverige i påsken.

– Det er ingen garanti for at det ikke kan oppstå lignende problemer i Norge, men jeg tror det er lite sannsynlig, i hvert fall slik situasjonen er nå, sier Grete Brochmann, migrasjonsforsker og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Brochmann mener en viktig forskjell på Sverige og Norge er at Sverige i større grad er preget av segregerte boområder med sterk overrepresentasjon av innvandrergrupper, skriver NTB.

– Dette er boområder med store sosiale problemer og latente konflikter, sier Brochmann.

Gjengkriminalitet er også mer fremtredende i Sverige enn i Norge, påpeker professoren.

Brochmann tror Paludans aksjoner har bidratt til å tenne en gnist i deler av det svenske samfunnet som alt er preget av sosial uro.

Åpnere debatt

Professoren påpeker at svensk offentlighet lenge unnlot å prate om kontroversielle temaer knyttet til kriminalitet og innvandring. For eksempel var det inntil nylig sjelden at politiet gikk ut med opplysninger om gjerningspersoners innvandrerbakgrunn.

– Det kan over tid ha ført til at man ikke har tatt tak i ulmende problemer fordi det har vært for kontroversielt å snakke om, sier Brochmann.

Dette er nå i endring, mener hun.

– Denne gangen fikk vi raskt vite hva politiet antok om bakgrunnen til dem som var involvert i opptøyene.

Hun kaller det en nødvendig utvikling.

– Jeg tror faren for økt polarisering hadde vært større hvis Sverige ikke hadde tatt denne diskusjonen, sier Brochmann.

