annonse

annonse

Forfatter og skribent i Steigan.no, Lars Birklund, fikk ikke delta på et arrangement om Ukraina. Arrangørene var Kongsberg Kino, Kongsberg Fredslag og Norsk Folkehjelp.

Men kinosjefen sier at han var medarrangør og at det ble endret uten at han visste om det, skriver Laagendalsposten. Birkelunds påstand kommer frem i et leserinnlegg han har sendt via Ragnhild Håkonsen i Kongsberg Fredslag til Laagendalsposten.

«Tirsdag 5. april 2022 skulle jeg ha vært i Kongsberg under arrangementet «Hva handler Ukraina-krigen om»? Arrangør var Kongsberg Fredslag, medarrangører Norsk Folkehjelp og Kongsberg Kino. Cecilie Hellestveit var invitert sammen med Bror Eskil Heiret og meg. I det opprinnelige programmet lød det slik om meg:

annonse

Musiker, forfatter og samfunnsdebattant Lars Birkelund redegjør for NATOs utvidelser i Øst-Europa etter den kalde krigen og hvordan det har påvirket situasjonen. Lars har skrevet boka Norges krig mot Syria.

Men slik skulle det ikke bli. For Norsk Folkehjelp og Kongsberg Kino sa at de ville trekke seg som medarrangører hvis jeg var med. Begrunnelsen var frykt for publikumssvikt fordi jeg såkalt skriver for Steigan.»

Les også: Ekspert: – Wokeismen er en selvdestruktiv ideologi, som ondsinnede makter utnytter (+)

annonse

– Bakteppet er at jeg ble invitert til å holde et innlegg og trodde alt var klappet og klart, så blir jeg kansellert fordi Kongsberg Kino og Norsk Folkehjelp ikke ønsker meg med. Da er det lett å tenke at kansellering er en slags sensur, sier Birkelund til Laagendalsposten, og legger til:

– Det som jeg fikk høre, var også at det ville komme færre mennesker dersom jeg var med, sier han.

Et politisk farget arrangement

Men kinosjef i Kongsberg Even Thunes Jensen mener at hans reaksjon om å trekke seg som medarrangør ikke handler om å nekte Birkelund taleplattform.

– Kongsberg Fredslag drøftet ikke deltakelsen til Birkelund med oss da vi ble enige om innholdet i arrangementet, sier han, og fortsetter:

– Vi skulle ha et informasjonsarrangement og ikke et politisk farget arrangement, noe vi mente det ville bli dersom vi skulle åpne for Birkelund.

Les også: Revolusjonsromantikeren Lars Gule og hans uutholdelige letthet

– Kinosjefen var ikke nødt til å kansellere meg

annonse

– Kinosjefen forteller at arrangementet han var medarrangør for, ble endret uten at han visste om det. Ja, men det er ikke det samme som at kinosjefen var nødt til å kansellere meg, sier Lars Birkelund til Resett, og forteller om hva han ikke fikk lov til:

– For det første var det ikke meninger jeg skulle legge fram etter avtale med Kongsberg Fredslag, men en redegjørelse basert på fakta om NATO-utvidelsene etter den første kalde krigen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474