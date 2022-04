annonse

– Det finnes en grense for ytringsfriheten, mener NRK-journalist.

Opptøyene i Sverige har skapt et tilsynelatende dilemma for norske medier. Hvordan forklare volden?

Mange har reagert på medienes manglende beskrivelse av personene bak volden. Fokus har snarerer vært på å gi karakteristikker av den danske politikeren Rasmus Paludan, hos blant annet NRK og NTB har han vært omtalt som «høyreekstrem».

At det dreier seg om innvandrerungdom og at det handler om religiøs intoleranse, har i liten grad blitt omtalt i de største norske mediene. Slik er i det minste oppfattelsen.

På søndag ble NRKs korrespondent Sidsel Wold intrevjuet på NRK radio om volden i Sverige. Det hun sa fikk igjen reaksjoner på sosiale medier. Også i den såkalte «snakkeklassen».

Kjetil Rolness er en av dem som tyr til Facebook med sin frustrasjon. Lørdag kveld var det Dagsrevyens fokus på Paludan snarere enn de som utøvet volden, som irriterte sosiologen.

– Idiotiet har rammet fem millioner nordmenn. Årsaken er den provoserende overflatiske og berøringsvegrende Dagsrevyen, som etter fire dagers dekning av de svenske opptøyene, ennå ikke har stilt spørsmålet om hvem de flere hundre gjerningsmennene er, eller hva slags ideer, motiver og følelser som driver dem.

Dagen etter, på søndag, tar NRK opp gjerningspersonenes motiver og følelser, men uten at Rolness og mange med ham lar seg formilde. For det Sidsel Wold sier, tas som en unnskyldning for det de gjør.

– NRKs dekning av opptøyene i Sverige begynner å bli svært utfordrende for seere og lyttere med alminnelige åndsevner, starter Rolness sin Facebook-post.

Rolness gjengir hva Wold sier på spørsmål om hvorfor folk blir så sinte på grunn av koranbrenning.

«Jeg tror at for oss som er så sekulære her i Skandinavia, så forstår ikke vi hvilken forferdelig ydmykelse det kan være for mange religiøse muslimer (sic), å se deres hellige bok ødelagt på denne måten, og trakassert med, og brent, rett og slett,» sa hun og fortsatte:

«Og etter karikaturkrisen, da Jyllands-Posten publiserte 12 karikaturer av profeten Muhammed, så så vi jo hvilket enormt sinne dette skapte i store deler av Asia, men ikke minst i Midt-Østen. Og det var jo en lærepenge for det mer sekulære Vesten, denne grensen for ytringsfrihet, og hvor man tråkker på andres religion og hellige verdier. Jeg tror ikke helt man forstår det i Skandinavia. Men etter den krisen i 2005, så bør alle forstå hvor ydmykende og triste (sic) mange blir når de ser deres hellige bok blir brent.»

Rolness ser rødt:

– Ja, nå er det jammen på tide vi uvitende og respektløse skandinaver LÆRER. Takk til NRK for å bringe vår forståelse av religionskritikk, sinnamestring og grensen for ytringsfrihet et langt skritt videre. Snart er vi helt tilbake i ørkenen på 600-tallet, avslutter han.

– Hva i alle dager!

Reaksjonen til Rolness har tydeligvis truffet en nerve, for det har i skrivende stund komme 4000 reaksjoner og mer enn hundre kommentarer.

– Spot on. NRKs kommentator vil ha oss tilbake til middelalderen. Jeg tror de fleste av oss skjønner like mye som NRKs kommentator. Makan til arrogant bedre-biter-holdning, skriver tidligere TV 2-programleder Oddvar Stenstrøm.

– Men i alle dager. Hva er dette her? Hun snakket ikke om «lærepengen» de ansatte i Charlie Hebdo fikk også da? skriver en kvinne.

– Her er en alternativ lærdom fra karikaturstriden: Å aldri gi etter for de som vil innskrenke den helt sentrale menneskerettigheten som kalles ytringsfrihet. Uansett hvor mye religiøse ekstremister brenner, truer eller ødelegger, skriver Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk rettet mot Sidsel Wold.

Og i tråden til Rolness hiver Sidsel Wold seg selv inn med et svar til Selbekk:

– Folk her har visst ikke forstått hva jeg sa. Jeg gav en bakgrunn, jeg sa ingenting om man skal gi etter eller ikke, akseptere eller ikke, brenne koraner eller ikke. NRK reportere skal ikke fortelle folk hva de skal mene eller gjøre. Programleder spurte hvorfor folk blir sinte når en koran brennes, og jeg svarte på det og satte koranbrenning inn i en større sammenheng, i MØ og i Sverige. Takk for meg, skriver NRK-journalisten.

– Sidsel Wold høres ut som en som kunne gjort karriere i en Houellebecqsk underkastelsesverden. Kanskje det er det hun tar sikte på? skriver tidligere Finansavisen-journalist Kjell Erik Eilertsen.

– Hvis noen menn banker kvinner, så er det fordi de damene provoserer så jævlig. Bra at NRK våkner, skriver komiker Ole Asbjørn Ness sarkastisk.

Og debatten fortsetter.

