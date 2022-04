annonse

annonse

Etter 2. verdenskrig trodde Europas politikere og befolkning at nazismen var bekjempet, men det er jo rart med det.

Historien har en stygg tendens til å gjenta seg. I våre dager har vi vært vitne til at Adolf Hitler har stått opp fra de døde i skikkelse av en brutal russisk diktator med tydelig sosiopatiske trekk.

For nazister som Adolf Hitler og Vladimir Putin betyr ikke menneskeliv mye. Mennesker er for slike bare noe som ofte står i veien for deres maktutfoldelse og som derfor må ryddes av veien. Folk flest er utrusta med samvittighet. Hvis de gjør noe galt eller forårsaker lidelse hos andre, får de dårlig samvittighet. For sosiopaten derimot er samvittighet et ukjent begrep eller et tegn på svakhet.

annonse

Som kjent er det viktig å lære av historien. En viktig lærdom er at naivitet kan være farlig. Neville Chamberlain, statsminister i Storbritannia fra 1937 til 1940, gikk inn i forhandlinger med Hitler i 1938. Han kom tilbake med en avtale som han vifta med og som han mente gav verden «peace in our time». Vi vet hvordan det gikk.

Lærdom nummer to har med signaler og faresignaler å gjøre. I forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina er det mange som sier at nå har Vladimir Putin vist sitt sanne ansikt. Politikere, deriblant en del norske, sier at de har hatt en naiv holdning til Putin. Det har vært mange signaler i løpet av de årene Putin har sittet med makten, for eksempel med Russlands framferd i Tsjetsjenia og i Georgia. Putins behandling av opposisjonelle, for eksempel Aleksej Navalnyj og Aleksandr Litvinenko, har også vært nokså avslørende. I politikken er det viktig å tolke signaler. Det kan dreie seg om faresignaler om hva som skal komme.

Lærdom nummer tre er at nazister har sympatisører. Det så vi for eksempel i Norge. Mange av dem gikk fiendens ærend da krigen brøt ut. Noen gjør seg til talerør for offisiell propaganda fra nazi-regimene. I dag ser vi at noen som engasjerer seg i debatten seiler under falskt flagg og kaller seg «fredsbevegelse». De har som noen av sine hovedsaker nedrustning og å få Norge ut av NATO, antagelig for å legge landet åpent for fienden.

annonse

Lærdom nummer fire er at nazismen er ekspansjonistisk. De vil heile tida prøve å legge under seg nye områder, ofte med bruk av svært brutale metoder der både tortur og voldtekter av sivile inngår. Russiske soldater unnser seg heller ikke for å voldta småunger. Enkelte krigshistorikere vil nok si at russerne går de tyske nazistene en høy gang når det gjelder brutalitet.

Lærdom nummer fem er at nazi-regimer alltid har en sterk mann på toppen med all makt. I Russland ser vi hvordan diktatoren Putin klamrer seg til makta med alle metoder, for eksempel tortur, fengsling og forgiftning av politiske motstandere.

Lærdom nummer seks har med terrorisme å gjøre. Store norske leksikon definerer terrorisme som «bruk av vold mot sivile for å skape frykt og dermed påvirke politikk». Det makthaverne i Kreml driver med kan defineres som statsterrorisme. Det innebærer blant annet målretta angrep mot sivile, for eksempel bombing av boligstrøk.

Lærdom nummer sju er at bandittregimer som Nazi-Tyskland eller dagens Russland må bekjempes. Verden har ikke noe valg. Det vil kreve kamp, mange offer og store lidelser. Lidelsene vil imidlertid bli større hvis nazi-regimer blir sittende med makta. I kjølvatnet av nazismen følger ubeskrivelig menneskelig lidelse, mest av alt for uskyldige sivile, og utrygghet for Europas befolkning. Denne utryggheten vil vedvare så lenge Vladimir Putin og hans medsammensvorne sitter med makta. De må derfor få som fortjent og bli utrydda fra jordens overflate.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474