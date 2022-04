Kun fire personer var med på å ta krigsbeslutningen

Beslutningen om å invadere Ukraina skal etter det Bloomberg erfarer ha blitt tatt av kun tre personer i tillegg til Putin selv; forsvarsminister Sergej Sjojgu, sjefen for den russiske generalstaben, Valerij Gerasimov, og det russiske sikkerhetsrådets leder Nikolaj Patrusjev.

Kildene forteller også at Putins allerede svært begrensede krets av nære rådgivere er blitt enda mindre.

Tidligere har blant annet britiske The Times og Business Insider meldt at et stort antall FSB-ansatte er fjernet fra sine stillinger i en avdeling som hadde ansvar for Ukraina-etterretningen i forkant av invasjonen. Opplysningene stammer fra en journalist i gravejournalist-gruppen Bellingcat og er ikke offisielt bekreftet.